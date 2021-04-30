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Giriş Tarihi: 30.4.2021 16:22

'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi açıklandı

DHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, ve İtalya’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndaki maç takvimi belli oldu.

Kura çekimi sonucunda A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde Rusya ile karşılaşacak. 3 Eylül 2022'de Bulgaristan ile mücadele edecek Türkiye, 4 Eylül 2022'de ev sahibi Gürcistan, 6 Eylül 2022'de Belçika ve 7 Eylül 2022'de İspanya ile oynayacak. Karşılaşmaların saatleri ise FIBA tarafından daha sonra duyurulacak.

Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Millilerin turnuvadaki maç takvimi şu şekilde:

1 Eylül 2022
Türkiye - Rusya
3 Eylül 2022
Türkiye - Bulgaristan
4 Eylül 2022
Türkiye - Gürcistan
6 Eylül 2022
Türkiye - Belçika
7 Eylül 2022
Türkiye - İspanya
(FOTOĞRAFLI)

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi açıklandı
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