Anadolu Efes turu eve bıraktı

THY Avrupa Ligi play-off serisi 4. maçında Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, yine son 5 dakikadaki hatalarıyla mücadeleyi 82-76 kaybedince seri 2-2'ye geldi.Toparlanan Efes, Real Madrid'e 11-0'lık seri ile cevap verse de ilk çeyrek ev sahibinin 19-13 üstünlüğü ile noktalandı. İkinci yarının başında Madrid ekibi, farkı 4 sayıya kadar indirdi ancak Ergin Ataman'ın molasının ardından ayağa kalkan temsilcimiz, final periyoduna 57-66 önde girdi. Bitime 5 dakika kala Anadolu Efes 65-73'lük avantajı yakaladı. Peş peşe top kayıplarının ardından Real Madrid salondan 82-76 galip ayrıldı.BEŞIKTAŞ'IN son haftalara girilirken en çok şikâyet ettiği konulardan birisi de maçlar arasında fazla dinlenme fırsatı olmamasıydı. Siyahbeyazlı kulüp, yarın Atakaş Hatayspor'la oynayacağı karşılaşmanın pazar gününe alınması konusunda anlaşma zemini aramış ancak olumsuz dönüş almıştı.Beşiktaş- Atakaş Hatayspor maçı yarın akşam 20.30'da oynanacak.