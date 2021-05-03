Anadolu Efes Final-Four için parkede! Rakip Real Madrid

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. İspanyol temsilcisi sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirdi.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.