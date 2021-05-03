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Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:23

'de Giannis Antetokounmp - düellosuna kazanan Giannis oldu

AA
NBA'de Giannis Antetokounmp - Kevin Durant düellosuna kazanan Giannis oldu

'de 'nun 49 sayıyla sürüklediği , 'in 42 sayıyla öne çıktığı 'i 117-114 yendi. 'ın 'ü 113-111 yendiği maçta ise milli basketbolcumuz 3 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Bucks, sahasında konferans 2'ncisi Nets'e karşı oynadığı mücadeleyi kazandı. Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 49 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 8 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üreten Khris Middleton da galibiyette önemli rol oynadı. Nets'te 42 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant'in performansı galibiyete yetmedi. Kyrie Irving ise 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.

76ERS, SPURS'Ü SON SANİYEDE YENDİ
Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip 76ers, uzatmaya giden maçı, Ben Simmons'ın son saniye basketiyle 113-111 kazandı. 76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Joel Embiid ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Seth Curry taşıdı. Maçın kahramanı Simmons 5, Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı. Spurs'te Lonnie Walker 23 sayı, Keldon Johnson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gay 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 117-114
Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 119-129
Houston Rockets-New York Knicks: 97-122
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-111
Charlotte Hornets-Miami Heat: 111-121
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 120-123
San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 111-113 (uzatmada)
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 114-121

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NBA'de Giannis Antetokounmp - Kevin Durant düellosuna kazanan Giannis oldu
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