NBA'de Giannis Antetokounmp - Kevin Durant düellosuna kazanan Giannis oldu

76ERS, SPURS'Ü SON SANİYEDE YENDİ

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip 76ers, uzatmaya giden maçı, Ben Simmons'ın son saniye basketiyle 113-111 kazandı. 76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Joel Embiid ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Seth Curry taşıdı. Maçın kahramanı Simmons 5, Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı. Spurs'te Lonnie Walker 23 sayı, Keldon Johnson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gay 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.