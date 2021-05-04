Final-Four için son randevu! Anadolu Efes-Real Madrid (CANLI)

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 19.45'te başlayan maçta İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlıyor. Seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Serinin ilk iki müsabakası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve lacivert-beyazlılar parkeden 90-63 ve 91-76'lık skorlarla galip ayrıldı. Madrid, serinin üçüncü maçını 80-76, dördüncü mücadeleyi de 82-76 kazandı.

CANLI SKOR | Anadolu Efes 16-19 Real Madrid (İLK ÇEYREK OYNANIYOR)

37. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 36 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 25 defa kazanan taraf oldu. Bu sezon oynanan 6 karşılaşmada ise 3-3'lük eşitlik var.

AVRUPA KUPALARINDA 725. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 725. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 724 müsabakada 412 galibiyet, 312 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 karşılaşmada 255 kez parkeden galip ayrılırken, 221 defa da kaybetti.