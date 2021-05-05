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Giriş Tarihi: 5.5.2021

’dan Aslan’a 25 sayı fark

Fenerbahçe BEKO’dan Aslan’a 25 sayı fark
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 25 sayı farkla 104-79 mağlup etti. Mücadelenin tamamında üstün olan sarı-lacivertliler, periyotları 26-22, 25-16, 27-21 ve 26-20 alarak parkeden galip ayrıldı. F.Bahçe'de Jarell Eddie 29 sayıyla yıldızlaşırken, Aslan'da Amile Jefferson 21 sayı attı. Bir maçı eksik Kanarya, 22. galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi. Bu yıl ligde play-off'un dışında kalan sarı-kırmızılılar ise sezonu 19 yenilgiyle tamamladı.

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Fenerbahçe BEKO’dan Aslan’a 25 sayı fark
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