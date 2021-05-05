Fenerbahçe BEKO’dan Aslan’a 25 sayı fark

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 25 sayı farkla 104-79 mağlup etti. Mücadelenin tamamında üstün olan sarı-lacivertliler, periyotları 26-22, 25-16, 27-21 ve 26-20 alarak parkeden galip ayrıldı. F.Bahçe'de Jarell Eddie 29 sayıyla yıldızlaşırken, Aslan'da Amile Jefferson 21 sayı attı. Bir maçı eksik Kanarya, 22. galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi. Bu yıl ligde play-off'un dışında kalan sarı-kırmızılılar ise sezonu 19 yenilgiyle tamamladı.