Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Helal olsun Anadolu Efes
Giriş Tarihi: 5.5.2021

Helal olsun

Helal olsun Anadolu Efes

Play-off serisinin 5. maçında temsilcimiz müthiş bir geri dönüşe imza attı. Singleton takımı sırtlarken seriyi 3-2 kazanan Efes, ile eşleşti

THY Avrupa Ligi'nde play-off serisinin 5. karşılaşmasında Anadolu Efes, Real Madrid'i 88-83 mağlup ederek durumu 3-2'ye getirdi ve Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta İspanyol ekibi Alocen ve Carroll ile etkili olup ilk çeyreği 21-18 önde geçti. Hücumda etkili olamayan Efes, soyunma odasına da 41-36 geride gitti. Mücadelenin ikinci yarısına temsilcimiz bomba gibi başladı. SİMON'DAN KRİTİK ÜÇLÜK
Lacivert-beyazlılar Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle 57-45'lik avantaj yakalasa da fark azaldı ve son periyoda 60-57 Efes üstünlüğüyle gidildi. Kıran kırana geçen çeyreğin son dakikasında 80-80'lik skor vardı. Simon'un üçlüğüyle lacivert-beyazlılar 83-80 öne geçti, serbest atışlardan bulunan sayılarla da maç 88-83 Anadolu Efes galibiyetiyle tamamlandı.

ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ
ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılı koç, "Son iki senedir oynadığımız basketbolla Final Four'u, finali ve şampiyonluğu hak ediyoruz. Bugün (dün) belki iyi oynayamadık ama çok savaştık. Belki Simon'un şutu şans şutuydu ama Real Madrid de şansı yardımıyla hücum ribauntlarından sonra birkaç kez üçlük buldu. Çok büyük duygular içindeyiz. Sabah saatlerinde Aydın Örs'ten mesaj aldım. 'Ergin, siz bunu hak ediyorsunuz. Sana inanıyorum, kazanacaksınız' dedi. Ona 'Sevgili hocam, Türk antrenörler olarak bizlerin daha yapacağı çok şey ve kazanacağı çok kupa var' diye yanıt verdim" şeklinde konuştu.

'İKİNCİSİ DE GELECEK'
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi. Maçın ardından soyunma odasında Anadolu Efesli oyuncuları kutlayan Kasapoğlu, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. EuroLeague üst düzey bir organizasyon. Takımımızın başarısı çok mühim. Tebrik ediyorum, Fenerbahçe'den sonra inanıyorum ki 2. şampiyonluğumuz Anadolu Efes ile gelecek" diye konuştu.

28 MAYIS'TA RAKİP CSKA
ANADOLU Efes'in Dörtlü Final'deki rakibi CSKA Moskova oldu. Rus temsilcisi, playoff'ta çeyrek finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşmış ve seriden 3-0 galip ayrılmıştı. Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek organizasyonda Efes ile CSKA, 28 Mayıs Cuma günü kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE kupayı almıştı
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 2016-17 sezonunda bu kupayı müzesine götüren ilk Türk takımı olmayı başarmıştı. Başantrenör Obradovic önderliğindeki sarı-lacivertliler, finalde Olympiakos'u 80-64 mağlup etmiş ve şampiyon olmuştu.

BİR GÖRÜŞ
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
İSTİKRARLI 40 DAKİKA ŞART
Çift haneli farklardan kaybedilen iki maçtan sonra Anadolu Efes'in mental olarak bu iki yenilginin hasarlarını son randevuya nasıl taşıyacağı merak konusuydu... Özellikle üçüncü periyotta 12 sayı öne geçtikten sonra Real Madrid yine geri dönünce kafalardaki soru işaretleri de çoğaldı. Ama gecenin sessiz adamı Larkin'in 10 sayısı ve Singleton'ın harika performansına Simon'un skor 80-80 iken hücum süresinin sonunda attığı inanılmaz üçlük eklenince Final Four geldi. Gel-gitlerle dolu bu serinin ardından Final Four'da rakip CSKA Moskova... İbre kağıt üstünde Efes'i gösterse de Ruslar'ın hakem kartını da göz önüne almak şart. Bu yüzden Efes'in final için istikrarlı bir 40 dakikaya ihtiyacı var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaymakamdan otomobilde iğrenç hareket! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı
Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Çukur’un yıldızı Damla Sönmez’den bomba aşk itirafı!
Türkiye'den baş döndüren Doğu Akdeniz hamleleri! Fransa ve Yunanistan istediğini alamadı...
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi
Son dakika: Manchester City - PSG maçında sinirler gerildi! Maç sonrası olay açıklamalar geldi…
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Yazın başlıyoruz
SON DAKİKA | Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağışlar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Helal olsun Anadolu Efes
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA