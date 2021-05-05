Helal olsun Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nde play-off serisinin 5. karşılaşmasında Anadolu Efes, Real Madrid'i 88-83 mağlup ederek durumu 3-2'ye getirdi ve Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçtailk çeyreği 21-18 önde geçti. Hücumda etkili olamayanMücadelenin ikinci yarısına temsilcimiz bomba gibi başladı. SİMON'DAN KRİTİK ÜÇLÜKLacivert-beyazlılar Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle 57-45'lik avantaj yakalasa da fark azaldı ve son periyoda 60-57 Efes üstünlüğüyle gidildi.Simon'un üçlüğüyle lacivert-beyazlılar 83-80 öne geçti, serbest atışlardan bulunan sayılarla da maç 88-83 Anadolu Efes galibiyetiyle tamamlandı.ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılı koç,Bugün (dün) belki iyi oynayamadık ama çok savaştık.Çok büyük duygular içindeyiz. Sabah saatlerinde Aydın Örs'ten mesaj aldım.dedi. Ona 'Sevgili hocam, Türk antrenörler olarak bizlerin daha yapacağı çok şey ve kazanacağı çok kupa var' diye yanıt verdim" şeklinde konuştu.GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi. Maçın ardından soyunma odasında Anadolu Efesli oyuncuları kutlayan Kasapoğlu, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. EuroLeague üst düzey bir organizasyon. Takımımızın başarısı çok mühim. Tebrik ediyorum, Fenerbahçe'den sonra inanıyorum ki 2. şampiyonluğumuz Anadolu Efes ile gelecek" diye konuştu.ANADOLU Efes'in Dörtlü Final'deki rakibi CSKA Moskova oldu. Rus temsilcisi, playoff'ta çeyrek finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşmış ve seriden 3-0 galip ayrılmıştı. Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek organizasyonda Efes ile CSKA, 28 Mayıs Cuma günü kozlarını paylaşacak.THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 2016-17 sezonunda bu kupayı müzesine götüren ilk Türk takımı olmayı başarmıştı. Başantrenör Obradovic önderliğindeki sarı-lacivertliler, finalde Olympiakos'u 80-64 mağlup etmiş ve şampiyon olmuştu.İSTİKRARLI 40 DAKİKA ŞARThaneli farklardan kaybedilen iki maçtan sonra Anadolu Efes'in mental olarak bu iki yenilginin hasarlarını son randevuya nasıl taşıyacağı merak konusuydu... Özellikle üçüncü periyotta 12 sayı öne geçtikten sonra Real Madrid yine geri dönünce kafalardaki soru işaretleri de çoğaldı. Ama gecenin sessiz adamıSimon'un skor 80-80 iken hücum süresinin sonunda attığı inanılmaz üçlük eklenince Final Four geldi. Gel-gitlerle dolu bu serinin ardından Final Four'da rakip CSKA Moskova... İbre kağıt üstünde Efes'i gösterse deBu yüzden Efes'in final için istikrarlı bir 40 dakikaya ihtiyacı var.