Helal olsun Anadolu Efes

Play-off serisinin 5. maçında temsilcimiz müthiş bir geri dönüşe imza attı. Singleton takımı sırtlarken seriyi 3-2 kazanan Efes, CSKA Moskova ile eşleşti
THY Avrupa Ligi'nde play-off serisinin 5. karşılaşmasında Anadolu Efes, Real Madrid'i 88-83 mağlup ederek durumu 3-2'ye getirdi ve Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta İspanyol ekibiAlocen ve Carroll ile etkili olup ilk çeyreği 21-18 önde geçti. Hücumda etkili olamayan Efes, soyunmaodasına da 41-36 geride gitti. Mücadelenin ikinci yarısına temsilcimiz bomba gibi başladı. SİMON'DAN KRİTİK ÜÇLÜK
Lacivert-beyazlılar Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle 57-45'lik avantaj yakalasa da fark azaldı ve son periyoda 60-57 Efes üstünlüğüyle gidildi. Kıran kırana geçen çeyreğin sondakikasında 80-80'lik skor vardı. Simon'un üçlüğüyle lacivert-beyazlılar 83-80 öne geçti, serbest atışlardan bulunan sayılarla da maç 88-83 Anadolu Efes galibiyetiyle tamamlandı.
ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ
ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılı koç, "Soniki senedir oynadığımız basketbollaFinal Four'u, finali ve şampiyonluğuhak ediyoruz. Bugün (dün) belki iyi oynayamadık ama çok savaştık. BelkiSimon'un şutu şans şutuydu ama RealMadrid de şansı yardımıyla hücumribauntlarından sonra birkaç kez üçlükbuldu. Çok büyük duygular içindeyiz. Sabah saatlerinde Aydın Örs'ten mesaj aldım. 'Ergin, siz bunu hak ediyorsunuz.Sana inanıyorum, kazanacaksınız' dedi. Ona 'Sevgili hocam, Türk antrenörler olarak bizlerin daha yapacağı çok şey ve kazanacağı çok kupa var' diye yanıt verdim" şeklinde konuştu.
'İKİNCİSİ DE GELECEK'
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi. Maçın ardından soyunma odasında Anadolu Efesli oyuncuları kutlayan Kasapoğlu, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. EuroLeague üst düzey bir organizasyon. Takımımızın başarısı çok mühim. Tebrik ediyorum, Fenerbahçe'den sonra inanıyorum ki 2. şampiyonluğumuz Anadolu Efes ile gelecek" diye konuştu.
28 MAYIS'TA RAKİP CSKA
ANADOLU Efes'in Dörtlü Final'deki rakibi CSKA Moskova oldu. Rus temsilcisi, playoff'ta çeyrek finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşmış ve seriden 3-0 galip ayrılmıştı. Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek organizasyonda Efes ile CSKA, 28 Mayıs Cuma günü kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇEkupayı almıştı
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 2016-17 sezonunda bu kupayı müzesine götüren ilk Türk takımı olmayı başarmıştı. Başantrenör Obradovic önderliğindeki sarı-lacivertliler, finalde Olympiakos'u 80-64 mağlup etmiş ve şampiyon olmuştu.
BİR GÖRÜŞ
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
İSTİKRARLI 40 DAKİKA ŞART Çift haneli farklardan kaybedilen iki maçtan sonra Anadolu Efes'in mental olarak bu iki yenilginin hasarlarını son randevuya nasıl taşıyacağı merak konusuydu... Özellikle üçüncü periyotta 12 sayı öne geçtikten sonra Real Madrid yine geri dönünce kafalardaki soru işaretleri de çoğaldı. Ama gecenin sessiz adamı Larkin'in 10 sayısı ve Singleton'ınharika performansına Simon'un skor 80-80 iken hücum süresinin sonunda attığı inanılmaz üçlük eklenince Final Four geldi. Gel-gitlerle dolu bu serinin ardından Final Four'da rakip CSKA Moskova... İbre kağıt üstünde Efes'i gösterse de Ruslar'ın hakem kartınıda göz önüne almakşart. Bu yüzden Efes'in final için istikrarlı bir 40 dakikaya ihtiyacı var.