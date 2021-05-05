Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
Giriş Tarihi: 5.5.2021 23:38 Son Güncelleme: 5.5.2021 23:41

, 'nde yarı finalde

AA
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

Rusya'nın Nizhny Novogorod kentindeki çeyrek finalinde Çekya ekibi 'u 84-73 mağlup eden yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza'nın rakibi oldu.

Karşılaşmanın başında Tuma, Zimmerman ve Hruban'ın basketleriyle 8-2 üstünlük kuran rakibine M'Baye, Morgan ve Taylor'la 8-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka 10-8 öne geçti. Son dakikasına 22-22 eşitlikle girilen periyodu ERA Nymburk 24-22 üstün tamamladı.

İkinci periyotta her iki takımın da sayılar ürettiği ilk 5 dakikalık bölüm 31-31 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde daha etkili olan ERA Nymburk, 5 sayılık farka (41-36) ulaştığı periyodu 41-38 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında 43-38 üstünlük kuran rakibi karşısında Henry ve M'Baye ile 8-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 46-43 öne geçti. Henry'nin sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka tekrar geriye düşse de Metecan Birsen'in son saniyede bulduğu basketle periyodu 56-55 galip bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen son periyotta son 4 dakikaya 69-69 eşitlikle girildi. Dalton'un basketiyle 71-69 öne geçen rakibi karşısında M'Baye, Taylor ve Morgan'la 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 38. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 78-71. Etkili oyununu sürdüren Türk temsilcisi müsabakadan 84-73 galip ayrıldı.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

ERA Nymburk: 73 - Pınar Karşıyaka: 84

Salon: Nagorny

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

ERA Nymburk: Tuma 7, Prewitt 3, Hruban 12, Dalton 14, Zimmerman 11, Harding 11, Kovar, Palyza 1, Safarcik, Benda 4, Obashoan 10

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 19, Kennedy, M'Baye 20, Morgan 18, Metecan Birsen 12, Onuralp Bitim 2, Nusret Yıldırım, Semih Erden 2, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva

1. periyot: 24-22

Devre: 41-38

3. periyot: 55-56

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaymakamdan otomobilde iğrenç hareket! Küçük çocuk ormanda yakaladı
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih açıklandı!
Son dakika... İçişleri Bakanlığı Market genelgesinde kritik detaylar: Sigara ve hafta sonu...
Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Sergen Yalçın'dan flaş derbi sözleri! 'G.Saray maçına gelmesin...'
Son dakika haberi: Kapıda pandemi desteği! O ödemeler kapıda yapılacak
Çukur’un yıldızı Damla Sönmez’den bomba aşk itirafı!
Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı
SON DAKİKA: CHP'de istifa depremi! Gaye Usluer, Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA