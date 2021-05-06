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Giriş Tarihi: 6.5.2021 17:12

'ten 'a yeni sözleşme!

AA
Anadolu Efes'ten Ergin Ataman'a yeni sözleşme!

, başantrenörü 'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını duyurdu. Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile bu sezon son olarak play-off serisinde 'i eleyerek Dörtlü Final'e adını yazdırmıştı.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti." ifadeleri kullanıldı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes'in, 1 THY Euroleague ikinciliği, 1 üçüncülüğü, 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor.

Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile bu sezon son olarak play-off serisinde Real Madrid'i eleyerek Dörtlü Final'e adını yazdırmıştı.

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Anadolu Efes'ten Ergin Ataman'a yeni sözleşme!
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