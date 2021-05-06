Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pınar Karşıyaka kasasını dolduracak
Giriş Tarihi: 6.5.2021 13:43

kasasını dolduracak

DHA
Pınar Karşıyaka kasasını dolduracak

'nde yarı finale kalmayı başaran , büyük bir gelirin de sahibi oldu. Ege temsilcisinin alacağı ekstra ödül, kupayı havaya kaldırması halinde 1 milyon Euro (10 milyon TL) olacak.

FIBA, bu sezon başında organizasyonu kulüpler için daha cazip hale getirmek için ödülleri artırırken, lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlara ayakbastı parasını 400 bin Euro'ya kadar çıkardı. Karşıyaka, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'ni ikinci tamamlayıp FIBA Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutarken aldığı çok önemli gelirle Dustin Hogue, Kevin Dillard, J'Covan Brown, Josh Boone, Assem Marei, Ervin Walker, Tony Crocker gibi eski oyuncularının alacaklarından olan borçlarını kapattı.

Karşıyaka, organizasyonda Play-Off'a kaldığı için ekstra 70 bin, adını 8'li Final'e yazdırdığı için de 100 bin Euro ödülü haketti. Çeyrek finalde Nymburk'u eleyerek en az 140 bin Euro ödüle daha hak kazanan Karşıyaka, sadece ikinci tur aşamasından sonra şimdiden 310 bin Euro'yu (3.1 milyon TL) cebine koymayı garantiledi. Pınar Karşıyaka, yarı finalde elenip üçüncülük maçını da kaybederse 140 bin Euro (1.4 milyon TL), üçüncü olursa 200 bin Euro (2 milyon TL), finalist olduğu takdirde 400 bin Euro (4 milyon TL), organizasyonu şampiyon tamamlarsa ise 1 milyon Euro (10 milyon TL) ödülün sahibi olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı! O fotoğraf delil gösterildi
Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredide şartlar belli oldu
Son dakika | Kovid-19 aşısında flaş açıklama: İkinci dozu yaptıranlar...
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı Market genelgesinde kritik detaylar: Sigara ve hafta sonu...
Basın toplantısına THY uçağı damga vurdu
Sergen Yalçın'dan flaş derbi sözleri! 'G.Saray maçına gelmesin...'
Hande Erçel ilk kez sevgilisi Kerem Bürsin hakkında konuştu! İşte Hande Erçel'in aşk itirafı...
Milli Muharip Uçak için hedefi resmen açıkladı! F-16 detayı dikkat çekti
SON DAKİKA: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Karşıyaka kasasını dolduracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA