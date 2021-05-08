Anadolu Efes geri döndü

ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-84 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında kontrol sarı-lacivertlilerdeydi. Oyunun iki tarafında da istediğini sahaya yansıtan Kanarya, soyunma odasına 41-35 önde gitmeyi başardı. İkinci devrede ise senaryo tam tersine döndü. Önce rakibini yakalayan ve ardından kontrolü eline alan Anadolu Efes, 37. dakikasını 81-74 önde geçtiği maçı 84-88 kazanarak galibiyet sayısını 28'e yükseltti. Fenerbahçe ise ligi 22 galibiyetle tamamladı. Lacivert-beyazlılarda Simon 21 sayı atarken, F.Bahçe'de Guduric 20 sayıyla oynadı.