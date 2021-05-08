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Giriş Tarihi: 8.5.2021 16:00 Son Güncelleme: 8.5.2021 16:52

Final serisinde ikinci maç! 'nin konuğu

Final serisinde ikinci maç! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray

Kadın Basketbol Takımı, final serisi ikinci maçında 'ı konuk ediyor. Metro Enerji Salonu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Serinin ilk maçını sarı-lacivertliler 73-66 kazanmıştı. Müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci maç heyecanı yaşanıyor. Serinin ilk maçını evinde 73-66 kazanan Fenerbahçe, Metro Enerji Salonu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelenin canlı takibinin Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Ligde normal sezonu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek final etabında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u (2-0), yarı finaldeyse Çankaya Üniversitesi'ni (3-0) eleyerek adını finale yazdırdı.

Galatasaray ise ligi ikinci sırada tamamlarken, çeyrek finalde Botaşspor'u, yarı finaldeyse Nesibe Aydın'ı eleyerek finale yükseldi.

5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maç kazanan takım sezonu şampiyonlukla noktalayacak.

Maç takvimi şöyle:

11 Mayıs Salı 15.00 Galatasaray – Fenerbahçe Öznur Kablo
13 Mayıs Perşembe 15.00 Galatasaray – Fenerbahçe Öznur Kablo (Gerekirse)
16 Mayıs Pazar 16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo – Galatasaray (Gerekirse)

CANLI | FENERBAHÇE 37-22 GALATASARAY

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe 18-14 Galatasaray
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 37-22 Galatasaray

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Final serisinde ikinci maç! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray
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