Final serisinde ikinci maç! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci maç heyecanı yaşanıyor. Serinin ilk maçını evinde 73-66 kazanan Fenerbahçe, Metro Enerji Salonu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelenin canlı takibinin Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...
Ligde normal sezonu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek final etabında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u (2-0), yarı finaldeyse Çankaya Üniversitesi'ni (3-0) eleyerek adını finale yazdırdı.
Galatasaray ise ligi ikinci sırada tamamlarken, çeyrek finalde Botaşspor'u, yarı finaldeyse Nesibe Aydın'ı eleyerek finale yükseldi.
5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maç kazanan takım sezonu şampiyonlukla noktalayacak.
Maç takvimi şöyle:
11 Mayıs Salı 15.00 Galatasaray – Fenerbahçe Öznur Kablo
13 Mayıs Perşembe 15.00 Galatasaray – Fenerbahçe Öznur Kablo (Gerekirse)
16 Mayıs Pazar 16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo – Galatasaray (Gerekirse)
CANLI | FENERBAHÇE 37-22 GALATASARAY
İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe 18-14 Galatasaray
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 37-22 Galatasaray