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Giriş Tarihi: 10.5.2021 16:40

şampiyonluğu kutladı

DHA
Denizli Basket şampiyonluğu kutladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez 'ne çıkan Merkezefendi Belediyesi , kentte düzenlenen törenle şampiyonluğu kutladı.

Şampiyon takım için Merkezefendi Belediyesi kupa töreni düzenledi. Törene İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler ve davetliler katıldı. Törende, alana kurulan platformun üzerine çıkan basketbolcular ve teknik heyet, coşku içinde konfetiler eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Törende konuşma yapan kulüp başkanı Veli Deveciler, şampiyonluk için ekip olarak çok çalıştıklarını ve başarıya ulaştıklarını söyledi. Yeni başarılara yelken açtıklarını ifade eden Başkan Deveciler, "Oyuncularımız ve teknik ekibimizle gurur duyuyoruz. Bu şampiyonluk Denizli için çok önemli. Spor kulüpleri onlarca yıl Basketbol Süper Ligi'ne çıkabilmek için uğraşıyor. Biz bu başarıyı kısa sürede elde ettik. Süper Lig'de hedeflerimiz olacak. Takımımızın ismini uluslararası arenada duyurmak istiyoruz. Heyecanlı ve mutlu günleri hep birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.

ZAFER AKTAŞ: DENİZLİ İÇİN SÜPER LİG HAYIRLI OLSUN

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Antrenörü Zafer Aktaş, birbirlerine olan inançları sayesinde şampiyonluğa ulaştıklarını dile getirdi. Sezon ortasında Play-Off hattının dışında devraldığı takımı şampiyonluğa taşıyan Aktaş, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir iş çıkardılar. Süper Lig'de olmanın şehrimiz adına artıları olacaktır. Özellikle gençlerin basketbola ve spora olan ilgisi de artacaktır. Denizli için Süper Lig hayırlı olsun" diye konuştu.

ÜMİT SONKOL: MUTLU SONA ULAŞTIK

Takım kaptanı Ümit Sonkol ise "Geçen yıl yarım kalan bir hikayemiz vardı. Bu sezon gecemizi gündüzümüze kattık. Çok emek verdik ve mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte mutlu günler göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Denizli Basket şampiyonluğu kutladı
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