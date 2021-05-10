Kaf Kaf’ın gücü yetmedi

FIBA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında temsilcimiz PınarKarşıyaka, İspanyol Hereda SanPablo Burgos'a 64-59 mağlup oluporganizasyonu ikinci tamamladı. 15-13, 15-14, 11-17 ve 20-18'lik periyotlar sonunda İzmir temsilcisi, 2012-13 EuroChanllege Kupası'nın ardından ikinci finalinden boynu bükük ayrıldı. Karşıyaka adına M'Baye 17 sayı ile öne çıkarken, Morgan 13 ve Metecan da 10 sayı ile katkı verdi. Mutlu sona ulaşan Burgos'ta ise Renfroe 15 ve Benite14 sayılık katkısıyla kupayı takımınagetirmiş oldu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da Karşıyaka'yı performansı nedeniyle tebrik etti.