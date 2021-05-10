Kaf Kaf’ın gücü yetmedi

FIBA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında temsilcimiz15-13, 15-14, 11-17 ve 20-18'lik periyotlar sonunda İzmir temsilcisi, 2012-13 EuroChanllege Kupası'nın ardından ikinci finalinden boynu bükük ayrıldı. Karşıyaka adına M'Baye 17 sayı ile öne çıkarken, Morgan 13 ve Metecan da 10 sayı ile katkı verdi. Mutlu sona ulaşan Burgos'ta iseTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da Karşıyaka'yı performansı nedeniyle tebrik etti.