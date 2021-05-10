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Giriş Tarihi: 10.5.2021

Kaf Kaf’ın gücü yetmedi

Kaf Kaf’ın gücü yetmedi

8 yıl aradan sonra bir final daha gören , İspanyol ekibi Burgos’a 64-59 yenilerek ’ni ikinci tamamladı

FIBA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup olup organizasyonu ikinci tamamladı. 15-13, 15-14, 11-17 ve 20-18'lik periyotlar sonunda İzmir temsilcisi, 2012-13 EuroChanllege Kupası'nın ardından ikinci finalinden boynu bükük ayrıldı. Karşıyaka adına M'Baye 17 sayı ile öne çıkarken, Morgan 13 ve Metecan da 10 sayı ile katkı verdi. Mutlu sona ulaşan Burgos'ta ise Renfroe 15 ve Benite 14 sayılık katkısıyla kupayı takımına getirmiş oldu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da Karşıyaka'yı performansı nedeniyle tebrik etti.

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Kaf Kaf’ın gücü yetmedi
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