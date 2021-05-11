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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Ataman: ’den teklif gelirse ‘hayır’ demem

Ataman: NBA’den teklif gelirse ‘hayır’ demem

“Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolu ayarında. Gelen olursa konuşuruz. Çekinmem için sebep yok.”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague Final Four için video konferans yöntemiyle düzenlenen medya gününde sorularını yanıtladı. Ataman, lacivertbeyazlı kulüple 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını ve bu sürede takımı aynı seviyede tutmaya çalışacaklarını kaydetti. Ataman, "Önümüzdeki 2 sene boyunca Anadolu Efes'i aynı seviyede tutmaya çalışacağız. Takımımız, son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesinde. Bu süreçte en çok maç kazanan takımlarından biriyiz. NBA'den bir takım teklifle gelirse 'Hayır' demem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolu NBA'i yakaladı. Bundan çekinmem için hiçbir sebep yok. Gelen olursa, oturur konuşuruz" dedi.

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Ataman: NBA’den teklif gelirse ‘hayır’ demem
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