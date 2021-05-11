Ataman: NBA’den teklif gelirse ‘hayır’ demem

“Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolu NBA ayarında. Gelen olursa konuşuruz. Çekinmem için sebep yok.”
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague Final Four için video konferans yöntemiyle düzenlenen medya gününde sorularını yanıtladı. Ataman, lacivertbeyazlı kulüple 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını ve bu sürede takımı aynı seviyede tutmaya çalışacaklarını kaydetti. Ataman, "Önümüzdeki 2 seneboyunca Anadolu Efes'i aynı seviyedetutmaya çalışacağız. Takımımız,son 3 sezondur Avrupa basketbolununzirvesinde. Bu süreçte en çokmaç kazanan takımlarından biriyiz. NBA'den bir takım teklifle gelirse 'Hayır' demem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolu NBA'i yakaladı. Bundan çekinmem için hiçbir sebep yok. Gelen olursa, oturur konuşuruz" dedi.