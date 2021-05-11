Ataman: NBA’den teklif gelirse ‘hayır’ demem

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague Final Four için video konferans yöntemiyle düzenlenen medya gününde sorularını yanıtladı. Ataman, lacivertbeyazlı kulüple 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını ve bu sürede takımı aynı seviyede tutmaya çalışacaklarını kaydetti. Ataman,NBA'den bir takım teklifle gelirsedemem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolu NBA'i yakaladı. Bundan çekinmem için hiçbir sebep yok. Gelen olursa, oturur konuşuruz" dedi.