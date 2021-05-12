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Giriş Tarihi: 12.5.2021 12:07

Miami Boston'ı devirdi play-off biletini kaptı

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Miami Boston'ı devirdi play-off biletini kaptı

'nde , 'i 129-121 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi. Heat'te Tyler Herro, kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Bam Adebayo ve Duncan Robinson 22'şer sayılık katkı sağladı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Celtics deplasmanında kazanan Heat üst üste 3, sezonun ise 38. galibiyetini elde etti. Heat'te Tyler Herro, kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Bam Adebayo ve Duncan Robinson 22'şer sayılık katkı sağladı.

Kemba Walker'ın 36 sayı, 7 ribaunt ve Jayson Tatum'un 33 sayı, 6 asistlik performansları Celtics'in 34. yenilgisini önleyemedi.

WARRİORS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Batı Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Golden State Warriors, sahasında Phoenix Suns'ı 122-116 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı. Andrew Wiggins 38 sayı, 3 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Stephen Curry 21 sayı, 6 asist, Jordan Poole ise 20 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Sezonun 21. yenilgisini alan Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul da 24 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-117

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 100-119

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 96-115

Boston Celtics-Miami Heat: 121-129

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 133-104

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 103-94

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-115

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 114-102

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 122-116

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 101-99

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 122-106

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Miami Boston'ı devirdi play-off biletini kaptı
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