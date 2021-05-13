Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Hawks ve Knicks tarih yazdı
Giriş Tarihi: 13.5.2021 11:11

'de Hawks ve Knicks tarih yazdı

AA
NBA'de Hawks ve Knicks tarih yazdı

'de 4, ise 8 yıl aranın ardından play-off'a kalmayı garantiledi. ise 'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı karşılaşmada 'i 102-94 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Boston Celtics'i 102-94 mağlup etti. Kevin Love 30 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı olurken, Collin Sexton 28 sayı, 8 asist, Isaac Okoro ise 15 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 29 sayı, 8 ribaunt ve Evan Fournier'ın 15 sayı, 4 ribauntluk performansları kazanmak için yeterli olmadı. Doğu Konferansı'nın sürpriz takımı New York Knicks, Celtics'in bu yenilgisi sonrası 2013 yılının ardından ilk kez play-off'a yükselmeyi garantiledi.

HAWKS, TRAE YOUNG'IN 33 SAYISIYLA KAZANDI
Doğu Konferansı'ndaki bir diğer mücadelede Atlanta Hawks, sahasında Washington Wizards'ı 120-116 mağlup etti. 2017 yılının ardından ilk kez play-off'a kalma başarısı gösteren Hawks'ta Trae Young 33 sayı, 9 asist, John Collins ise 18 sayı, 6 ribauntla oynadı. Play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Wizards'ta Russell Westbrook 34 sayı, 15 asist, Daniel Gafford da 16 sayı, 4 ribaunt üretti.

SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 120-116
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 128-116
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 102-94
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-107
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 98-105
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 124-122

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün bayram namazı kılınacak mı ve bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı? 2021 Bayram namazı saatleri
Bu seneye özel Bayram Mesajları 2021 yayınlandı! İşte Dualı, Kısa, Uzun, Yeni ve En Güzel Resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri ile Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!
Son dakika... Ucuz kredi başlıyor: Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte detaylar...
Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgisi ile bayram namazı kaç rekat kılınır?
Bayram namazı saatleri: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara, İzmir ve İstanbul il il bayram namazı saatleri vakti!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorum! "Ne Emre Belözoğlu, ne de Sergen Yalçın..."
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor
Bayram Mesajları ve Sözleri 2021 Yayınlandı: En güzel, Anlamlı, Kısa, Uzun, Ayetli ve Resimli Ramazan Bayramı Mesajları
En yeni Bayram Mesajları: Aileye, Eşe, Dosta, Sevgiliye gönderebileceğiniz resimli bayram mesajı ve sözleri 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Hawks ve Knicks tarih yazdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA