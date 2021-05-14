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Giriş Tarihi: 15.5.2021 00:03 Son Güncelleme: 15.5.2021 00:44

Bir Türk oyuncu daha NBA'de! ile sözleşme imzaladı

AA
Bir Türk oyuncu daha NBA'de! Ömer Faruk Yurtseven Miami Heat ile sözleşme imzaladı

NBA takımlarından , Türk basketbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

NBA takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını duyurdu. Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu. Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

Ömer Faruk Yurtseven, NBA'de Ersan İlyasova (Utah Jazz), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) ve Furkan Korkmaz'dan (Philadelphia 76ers) sonra mücadele edecek 4. Türk basketbolcu olacak.

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Bir Türk oyuncu daha NBA'de! Ömer Faruk Yurtseven Miami Heat ile sözleşme imzaladı
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