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Giriş Tarihi: 15.5.2021

Kara Kartal’dan müthiş dönüş

Kara Kartal’dan müthiş dönüş
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında dün perdeyi Anadolu Efes açtı. Lacivertbeyazlılar, Gaziantep Basketbol'u 96-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Gaziantep adına Jaiteh 26 sayı atarken, Efes'te Moerman 20, Micic de 19 sayı kaydetti. Diğer karşılaşmada ise Beşiktaş Icrypex, Tofaş'ı 92-90 yenerek seriyi 1-0 yaptı. Siyah-beyazlılar ilk çeyreği 30-25 önde kapatırken, soyunma odasına 51-48 geride girdi. Tofaş oyuna ağırlığını koyup son periyoda 84-69 galip gitti. Kartal bu bölümde mükemmel bir performans sergiledi ve karşılaşmayı 92-90 kazandı. James Blackmon 26, Alperen Şengün de 22 sayı attı. İki galibiyete ulaşanın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçları yarın oynanacak.

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Kara Kartal’dan müthiş dönüş
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