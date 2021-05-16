Beşiktaş Icrypex yarı finalde! Sezonun MVP'si Alperen Şengün...

MVP ÖDÜLÜNÜ ALPEREN ŞENGÜN ALDI!

ING Basketbol Süper Ligi'nde "Sezonun En Değerli Oyuncusu" olan Alperen Şengün'e ödülü karşılaşma öncesi verildi. Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier verdi.

Alperen Şengün normal sezonu 19.2 sayı ve 9.3 ribaunt ortalamalarıyla tamamlarken bu iki kategoride de ligde ikinci sırada yer aldı. 2020-2021 sezonunda 26.7 verimlilik puanı tutturan 18 yaşındaki Alperen, bu kategoride en üst basamakta yer alarak "Sezonun En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.