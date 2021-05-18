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Giriş Tarihi: 18.5.2021 13:20 Son Güncelleme: 18.5.2021 13:20

12 Dev Adam'ın olimpiyat kadrosu açıklandı

İHA
12 Dev Adam'ın olimpiyat kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takım Başantrenörü , Ay-yıldızlılarımızın 29 kişilik aday kadrosunu açıkladı. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında mücadele edecek 'ın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.

A Erkek Milli Takım aday kadrosu, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Milliler Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak.

17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımı, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Erkek Milli Takımı'na ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncular daha sonra dahil olacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımı; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor.

Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımı gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

Ege Arar - Aliağa Petkim Spor
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes
Erkan Yılmaz - Bahçeşehir Koleji
Şehmus Hazer - Beşiktaş JK Icrypex
Furkan Haltalı - Beşiktaş JK Icrypex
Alperen Şengün - Beşiktaş JK Icrypex
Sadık Emir Kabaca - Beşiktaş JK Icrypex
Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Ömer Can İlyasoğlu - Frutti Extra Bursaspor
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray
Ayberk Olmaz - Galatasaray
Yiğit Arslan - Galatasaray
Akif Egemen Güven - HDI Sigorta Afyon Belediyesi
J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
Onuralp Bitim - Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar - Tofaş
Berkan Durmaz - Tofaş
Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş
Samet Geyik - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD
Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD
Kartal Özmızrak - Obradoiro CAB / İspanya
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD
Ersan İlyasova -Utah Jazz/ ABD

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12 Dev Adam'ın olimpiyat kadrosu açıklandı
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