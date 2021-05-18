12 Dev Adam'ın olimpiyat kadrosu açıklandı

17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımı, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Erkek Milli Takımı'na ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncular daha sonra dahil olacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımı; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor.

Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımı gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.



Ege Arar - Aliağa Petkim Spor

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

Erkan Yılmaz - Bahçeşehir Koleji

Şehmus Hazer - Beşiktaş JK Icrypex

Furkan Haltalı - Beşiktaş JK Icrypex

Alperen Şengün - Beşiktaş JK Icrypex

Sadık Emir Kabaca - Beşiktaş JK Icrypex

Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Ömer Can İlyasoğlu - Frutti Extra Bursaspor

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray

Ayberk Olmaz - Galatasaray

Yiğit Arslan - Galatasaray

Akif Egemen Güven - HDI Sigorta Afyon Belediyesi

J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Onuralp Bitim - Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar - Tofaş

Berkan Durmaz - Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş

Samet Geyik - Türk Telekom

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD

Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD

Kartal Özmızrak - Obradoiro CAB / İspanya

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD

Ersan İlyasova -Utah Jazz/ ABD