A Milli Basketbol Takım'ın Olimpiyat Elemeleri aday kadrosu açıklandı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında mücadele edecek Türkiye A Erkek Milli Takım'ın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.



A Erkek Milli Takım aday kadrosu, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Milliler Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımı, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A Erkek Milli Takımı'na ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncular daha sonra dahil olacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımı; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.



Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımı gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

KADRO



Ege Arar - Aliağa Petkim Spor



Sertaç Şanlı - Anadolu Efes



A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes



Tolga Geçim - Anadolu Efes



Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes



Erkan Yılmaz - Bahçeşehir Koleji



Şehmus Hazer - Beşiktaş JK Icrypex



Furkan Haltalı - Beşiktaş JK Icrypex



Alperen Şengün - Beşiktaş JK Icrypex



Sadık Emir Kabaca - Beşiktaş JK Icrypex



Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen



Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen



Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko



Ömer Can İlyasoğlu - Frutti Extra Bursaspor



Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray



Ayberk Olmaz - Galatasaray



Yiğit Arslan - Galatasaray



Akif Egemen Güven - HDI Sigorta Afyon Belediyesi



J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka



Onuralp Bitim - Pınar Karşıyaka



Muhsin Yaşar - Tofaş



Berkan Durmaz - Tofaş



Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş



Samet Geyik - Türk Telekom



Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD



Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD



Kartal Özmızrak - Obradoiro CAB / İspanya



Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD



Ersan İlyasova -Utah Jazz/ ABD

