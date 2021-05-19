NBA'de yılın koçu Monty Williams

Monty Williams öncesinde 19 galibiyet ve 63 mağlubiyetlik serisi bulunan Suns, son iki yılda büyük bir değişim yaşadı.

Geçen yıl play-off'lara kalma şansını son maçta kaçıran Phoenix Suns, bu sezon ise 51 galibiyet ve 21 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi aldı.

Suns, bu sezonki istatistikleriyle tarihindeki en iyi ikinci normal sezon derecesine 49 yaşındaki Monty Williams yönetiminde ulaştı.