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Giriş Tarihi: 19.5.2021 12:33

'de yılın koçu

AA
NBA'de yılın koçu Monty Williams

'nde 2020-2021 normal sezonun en iyi koçu ödülünü 'ı çalıştıran kazandı. Phoenix Suns, bu sezon ise 51 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi aldı.

NBA'den yapılan açıklamada, bu ödülü daha önce kazananlar ve 30 NBA takımını çalıştıranların oylarıyla belirlenen 2020-2021 normal sezonunun en iyi koçu ödülüne Suns'tan Willams'ın layık görüldüğü belirtildi.

Monty Williams öncesinde 19 galibiyet ve 63 mağlubiyetlik serisi bulunan Suns, son iki yılda büyük bir değişim yaşadı.

Geçen yıl play-off'lara kalma şansını son maçta kaçıran Phoenix Suns, bu sezon ise 51 galibiyet ve 21 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi aldı.

Suns, bu sezonki istatistikleriyle tarihindeki en iyi ikinci normal sezon derecesine 49 yaşındaki Monty Williams yönetiminde ulaştı.

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NBA'de yılın koçu Monty Williams
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