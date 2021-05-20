Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a mağlup oldu
Giriş Tarihi: 20.5.2021 21:31

, deplasmanda 'a mağlup oldu

AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a mağlup oldu

, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 'a 72-52 yenildi. Zlatibor kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'da bulunan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını yaptı.

Zlatibor kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlılar yarın TSİ 16.30 Sırbistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğuz Yılmaz kimdir? Ankara yerel müziğinin sevilen ismi Oğuz Yılmaz neden öldü, kaç yaşında vefat etti?
Son dakika: 1 Haziran'dan sonra kafeler ve restoranlar açılacak mı? Bakan Soylu duyurdu
Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...
Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı...
Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyanın gündemine oturdu! Yürekleri dağladı!
Sırp güzelden Can Yaman atağı! "Can Yaman için her şeyi bırakıp her yere giderim"
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi 100 bin kişiye iş olacak
Oğuz Yılmaz'ın aranjörü Özgür Koç gözyaşları içinde anlattı! 'Bunu sana bırakıyorum' dedi
Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a mağlup oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA