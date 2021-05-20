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Giriş Tarihi: 20.5.2021 11:58 Son Güncelleme: 20.5.2021 11:59

'ı deviren play-off'ta

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Golden State Warriors'ı deviren Los Angeles Lakers play-off'ta

'de play-in maçında 'ı 103-100 mağlup eden , play-off'a yükseldi. Lakers'a galibiyeti 22 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan ve 25 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan getirdi. Warriors'ta 'nin 37 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de lig konferanslarında play-off'a kalacak son takımları belirleyecek play-in maçlarına devam edildi. Batı Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan son şampiyon Los Angeles Lakers, konferans 8'incisi Golden State Warriors'ı 103-100 yendi.

Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Anthony Davis ise 25 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak yıldızlaştı. Warriors'ta Stephen Curry'nin 37 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla, Andrew Wiggins'in 21, Kent Bazemore'un da 10 sayılık katkıları kazanmaya yetmedi. Lakers, bu sonuçla play-off vizesi alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Phoenix Suns ile eşleşti.

GRIZZLIES İLK ENGELİ AŞTI
Batı Konferansı'nı 9. sırada bitiren Memphis Grizzlies ise konferans 10'uncusu San Antonio Spurs'u 100-96 yenerek play-off'a kalma yolunda ilk adımı attı. Dillon Brooks'un 24 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Jonas Valanciunas'ın da 23 sayı, 23 ribaunt ve 1 asistlik katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.

Spurs'te ise DeMar DeRozan ve Rudy Gay'in 20'şer, Jakob Poeltl ile Dejounte Murray'in de 10'ar sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı. Grizzlies, play-off'a katılabilmek için Lakers'a kaybeden Warriors ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, play-off'larda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşecek.

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Golden State Warriors'ı deviren Los Angeles Lakers play-off'ta
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