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Giriş Tarihi: 21.5.2021 11:18

NBA'de "yılın enleri" adayları belli oldu!

AA
NBA'de yılın enleri adayları belli oldu!

NBA'de 2020-2021 normal sezonunun en iyileri için adaylar belli oldu. En değerli oyuncu (MVP) ödülüne , ve aday gösterildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden spor yazarı ve yayıncıların oylarıyla en iyiler için altı kategoride üçer aday belirlendi. En değerli oyuncu (MVP) ödülüne Golden State Warriors'tan Stephen Curry, Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid ve Denver Nuggets'tan Nikola Jokic aday gösterildi.

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Diğer kategorilerdeki adaylar ise şöyle:

Yılın Çaylağı: LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)

Yılın Savunma Oyuncusu: Rudy Gobert (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors), Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Yılın Altıncı Adamı: Jordan Clarkson (Utah Jazz), Joe Ingles (Utah Jazz), Derrick Rose (New York Knicks)

En İyi Gelişim Gösteren Oyuncu: Jerami Grant (Detroit Pistons), Michael Porter Jr. (Denver Nuggets), Julius Randle (New York Knicks)

Yılın Başantrenörü: Quin Snyder (Utah Jazz), Tom Thibodeau (New York Knicks), Monty Williams (Phoenix Suns)

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NBA'de "yılın enleri" adayları belli oldu!
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