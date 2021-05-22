Anadolu Efes yolu yarıladı

THY EuroLeague'de Final Four'a kalan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde de finale koşuyor. Lacivertbeyazlılar, ilk maçta sahasında 96-77 yendiği Beşiktaş Icrypex'i ikinci karşılaşmada da 104-86'lık skorla devirdi ve büyük bir avantaj elde etti. Mücadelenin başlarındailk çeyreği 31-23 önde tamamladı. İkinci periyotta güçlü biçimde skor üreten Efes, rakibini saf dışı bırakmayı başardı.Soyunma odasına giderken Ergin Ataman'ın ekibinin 16 sayılık üstünlüğü vardı (60-44).Dördüncü periyotta oyun iyice koptu ve lacivert-beyazlılar parkeden 104-86'lık zaferle ayrıldı.Euroleague Final Four'u öncesi Almanya büyük bir skandala imza attı. 28 Mayıs'ta CSKA Moskova ile Köln'de karşılaşacak Anadolu Efes'in yöneticileri ve sporcu ailelerinin vize başvurusu reddedildi. Aynı zamanda EuroLeague'in ana sponsorları ve yayıncı kuruluş çalışanlarına da vize verilmedi. EuroLeague yetkilileri ile Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın, organizasyona uluslararası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı. Türk Dışişleri'nin, Alman hükümeti nezdinde girişimleri sürüyor.