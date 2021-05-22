Anadolu Efes yolu yarıladı

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin ilk maçını kazanan Ergin Ataman’ın ekibi, ikinci karşılaşmada da Kartal’ı 104-86 mağlup etti
THY EuroLeague'de Final Four'a kalan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde de finale koşuyor. Lacivertbeyazlılar, ilk maçta sahasında 96-77 yendiği Beşiktaş Icrypex'i ikinci karşılaşmada da 104-86'lık skorla devirdi ve büyük bir avantaj elde etti. Mücadelenin başlarında Alperen'i aldırdığı 2 faulleetkisiz bırakan Efes, Singletonve Sertaç'ın performanslarıyla ilk çeyreği 31-23 önde tamamladı. İkinci periyotta güçlü biçimde skor üreten Efes, rakibini saf dışı bırakmayı başardı.
3. RANDEVU YARIN
Soyunma odasına giderken Ergin Ataman'ın ekibinin 16 sayılık üstünlüğü vardı (60-44). Siyah-beyazlılar farkı azaltmayaçalışsa da son bölüme 77-63Efes galibiyetiyle gidildi. Dördüncü periyotta oyun iyice koptu ve lacivert-beyazlılar parkeden 104-86'lık zaferle ayrıldı. Üç galibiyetalanın finale çıkacağı serininüçüncü maçı yarın Beşik-
TEMSİLCİMİZE ALMAN ZULMÜ
Euroleague Final Four'u öncesi Almanya büyük bir skandala imza attı. 28 Mayıs'ta CSKA Moskova ile Köln'de karşılaşacak Anadolu Efes'in yöneticileri ve sporcu ailelerinin vize başvurusu reddedildi. Aynı zamanda EuroLeague'in ana sponsorları ve yayıncı kuruluş çalışanlarına da vize verilmedi. EuroLeague yetkilileri ile Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın, organizasyona uluslararası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı. Türk Dışişleri'nin, Alman hükümeti nezdinde girişimleri sürüyor.