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Giriş Tarihi: 23.5.2021 10:36 Son Güncelleme: 23.5.2021 10:36

Doncic şov yaptı Dallas Clippers'ı devirdi

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Doncic şov yaptı Dallas Clippers'ı devirdi

NBA'de play-off maçları başladı. Heyecan 4 maçla başlarken Milwaukee Bucks Miami Heat'i, 'ı, 'i, Portland Trail Blazers ise Denver Nuggets'ı yenerek serilerde öne geçen ekipler oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı, 4 maçla başladı.

Doğu Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets; Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden üçlüsünün 82 sayı attığı maçta sahasında Boston Celtics'i 104-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Nets'te Kevin Durant 32 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Kyrie Irving 29, James Harden 21 sayı ile oynadı. Celtics'te Jayson Tatum'un 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

DONCİC "TRİPLE-DOUBLE" İLE PLAY-OFF'A BAŞLADI

Batı Konferansı play-off ilk tur eşleşmesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte Luka Doncic, 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Mavericks'te Tim Hardaway Jr. da 21 sayı üretti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 109-107 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 103-113

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 104-93

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 109-123

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Doncic şov yaptı Dallas Clippers'ı devirdi
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