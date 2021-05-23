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Giriş Tarihi: 23.5.2021 09:24

Karşıyaka ile Fenerbahçe İzmir'de karşı karşıya geliyor

AA
Karşıyaka ile Fenerbahçe İzmir'de karşı karşıya geliyor

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan ile , İzmir'de üçüncü maç için karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde birer galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'da rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.

Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.

Serinin üçüncü müsabakası yarın saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, dördüncü maç ise 26 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

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Karşıyaka ile Fenerbahçe İzmir'de karşı karşıya geliyor
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