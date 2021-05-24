Ergin Ataman Eurolegue şampiyonluğuna inanıyor! "Kazanmak için Dörtlü Final'e gideceğiz"

2019 yılındaki Dörtlü Final'e göre daha tecrübeli olduklarını vurgulayan Ataman, "O zaman herkes sürpriz takım olduğumuzu düşünüyordu çünkü bir yıl önce ligi son sırada bitirmiştik. Bu sene bizim için her şey farklı. Birbirimize inanıyoruz ve şampiyonluğu kazanmak için Dörtlü Final'e gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı finaldeki rakipleri CSKA Moskova'ya saygı duyduklarını aktaran Ergin Ataman, Rus ekibinin savunmada oldukça iyi olduğunu dile getirdi.