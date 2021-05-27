Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes final için CSKA Moskova ile karşılaşacak
Giriş Tarihi: 27.5.2021 15:01

final için ile karşılaşacak

İHA
Anadolu Efes final için CSKA Moskova ile karşılaşacak

, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı final maçında yarın Rusya’nın takımı ile karşılaşacak.

Lanxess Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa arenasındaki 726. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 478. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor/bitiyor, hafta sonu yasak var mı?
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
SON DAKİKA | Beklenen İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
Son dakika | 6 ay ödemesiz 12 taksitle kredi fırsatı
Son dakika | Bakan Koca'dan çok önemli açıklama: 5 gün sonra başlıyor
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan dikkat çeken altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Villarreal UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Galatasaray ve Beşiktaş üzüldü! Şampiyonlar Ligi'nde...
SON DAKİKA | Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
SON DAKİKA: Mustafa Cengiz yine Fatih Terim'den dert yandı! '130 milyon Euro kaybettik...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes final için CSKA Moskova ile karşılaşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA