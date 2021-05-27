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Giriş Tarihi: 27.5.2021

’in finalde rakibi Beko

Anadolu Efes’in finalde rakibi Fenerbahçe Beko
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 78-76 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-18'lik Kaf-Kaf üstünlüğü ile biterken, ikinci çeyrekte Kanarya oyunun kontrolünü ele alarak çeyreği de 39-32 önde tamamladı. 3. periyotta da üstünlüğünü kaptırmayan sarı-lacivertliler, 22-21'lik skorla bu bölümü bitirdi. Son çeyrekte 23-17'lik Karşıyaka liderliği olsa da F.Bahçe farkı kapatmaya izin vermedi ve maçı 78-76 kazanmasını bildi. Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 21 sayı kaydederken, Karşıyaka adına Henry 19 sayıyla maçı tamamladı.

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Anadolu Efes’in finalde rakibi Fenerbahçe Beko
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