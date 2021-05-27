Ergin Ataman: Sonucu oyuncuların o günkü performansı belirleyecek

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonu öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"GEÇTİĞİMİZ SEZONUN İPTAL EDİLMESİ, BU SEZONUN BAŞINDA BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Koronavirüs pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezonun iptal edilmesinin hem oyuncu grubunda hem de teknik heyette olumsuz bir etki bıraktığını ve bu etkiyle sezona başladıklarını söyleyen Ergin Ataman, "Bundan hepimiz etkilendik. Oyuncu kadrosunda da sezon başında çok sakatlığımız oldu. Shane Larkin takıma geç katıldı. Ayrıca sezon başında birçok oyuncumuz Covid geçirdi. Sezon başı hazırlığını geçtiğimiz sezonlardaki gibi kapsamlı bir şekilde yapamadık. Bütün bunlar bizi, sezona iyi başlatmadı. Daha sonra bu sıkıntıları giderdikten sonra geçen yılki ritmi yakalayarak çıkışa geçtik. Özellikle sezonun son 2-3 ayında geçen yılki basketbolun aynısını hatta zaman zaman üzerine çıkarak oynamaya başladık" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINDAKİ SAKATLIKLAR, MİCİC'İN ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI OLUŞTURDU"

Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic'in sezon başındaki sakatlıklar nedeniyle sezona istediği gibi giremediğini fakat daha sonra performansını ciddi şekilde arttırdığını belirten Ataman, "Sezon başında Larkin'in olmayışı ve aynı bölgede bazı oyuncularımızın 3-4 hafta oynayamaması, Micic'i çok yalnız bıraktı. O da alışılmış sistemin dışında bir oyun tarzı sergileyerek o dönemde takıma sahip çıkmaya çalıştı ama bu bizim düzenlerimizi bozdu. Onun da üzerinde çok büyük baskı oluştu. Daha sonra ise biz, diğer oyuncuların katılımıyla normal rotasyona girince onun üzerindeki psikolojik baskı da azaldı ve daha rahat oynamaya başladı" diye konuştu.

"SERTAÇ SON DÖNEMDE UZUNLARIMIZ ARASINDA EN ÇOK VERİM ALDIĞIMIZ OYUNCU"

Bu sezon çok önemli bir çıkış yaparak, Anadolu Efes'e ciddi bir katkı sağlayan Sertaç Şanlı'nın gelişimlyle ilgili olarak ise tecrübeli başantrenör, "Sertaç şansını iyi kullandı. Geçen sene de Dunston'ın 5-6 ay oynamadığı periyot vardı. Orada da şansını iyi kullanmıştı. Geçen sene Euroleague'i domine eden kadromuzda iki uzunumuz Pleiss ve Sertaç'tı. Bu sezon da çok iyi başlayamadı çünkü koronavirüs süreci oldu. Daha sonra ise Pleiss'in 3 aylık bir sakatlık periyodu oldu ve biz orada yeni bir transfer yerine Sertaç'a şans verdik. Sadece maçlarda aldığı şanslarla değil antrenmanda yaptığı bireysel çalışmalarla ve konsantrasyonuyla bunu başardı. Kapasite sınırlarını zorlayıp, kapasitelerini yabancı oyuncuların sınırlarına yaklaştıran oyuncular her zaman o şansı buluyor. Sonuçta biz, takımda Türk ya da yabancı diye bir ayrım yapmıyoruz. Sertaç da son dönemlerde uzunlarımız arasında en çok verim aldığımız oyuncu oldu. Onun için de ilk 5'e yerleşti" şeklinde konuştu.

"REAL MADRİD SERİSİNİ KAYBEDECEĞİMİZİ HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİK"

Euroleague play-off turunda Real Madrid ile oynadıkları serinin 2-0'dan 2-2'ye gelmesinin moral bozduğunu ama öz güvenlerini yitirmediklerini vurgulayan Ataman, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir zaman kaybedeceğiz diye düşünmedik çünkü biz, 5 aydır iç sahada maç kaybetmedik. Tabii ki 5'inci maçı içeride oynayacak olmak bizim için bir avantajdı. Ama 2-0'dan serinin 2-2'ye gelmesi ve seriyi orada bitiremememiz bizi bir moral bozukluğuna uğrattı. Bu bir gerçek. Moral olarak çok iyi değildik ama öz güven olarak o durumu hiç düşünmedik. Real Madrid son maçta ciddi direnç koydu. Çok sert bir maç oldu" dedi.

"CSKA, ŞİMDİ DAHA BİR TAKIM OLMUŞ DURUMDA"

Final-Four'daki rakipleri CSKA Moskova'nın Mike James sonrası oynadığı basketbol ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ataman, "Mike James olmadan plan yapmak daha kolaydır çünkü onu durdurduğunuzda CSKA'nın büyük bir gücünü engellemiş oluyordunuz. Savunma anlamında da o dönemde bazı sıkıntıları vardı CSKA'nın. Bunları daha çok değerlendirebiliyordunuz. Şimdi daha bir takım olmuşlar. Şu anda Clyburn ile Hackett ön plana çıkmış durumda. Topu pota altına daha çok indiriyorlar. Hücum güçlerinde bir azalma oldu ama topu daha iyi paylaşan, daha sert bir CSKA Moskova olacak karşımızda. Bunlar demek değil ki, CSKA bizden daha iyi bir takım. Bizim de güçlü olduğumuz taraflar var. İki takımda da önemli oyuncular var. Sonucu oyuncuların o günkü performansı belirleyecek" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA BİR 'EFES BASKETBOLU' KÜLTÜRÜ OLUŞTURDUK"

Bu sezon oynadıkları basketbolun NBA'de Brooklyn Nets ile benzerlikler taşıdığını dile getiren Ergin Ataman, "Biz daha tempolu ve hızlı oynayan bir takımız. Kısa oyuncularımız daha dominant. CSKA ise daha kontrollü ve topu daha çok içeriye indiren bir takım. 2018-19 arasında Golden State'in tarzı damga vurmuştu. Şimdi tabii son iki sezonda düşüşe geçtiler. Brooklyn Nets bu şekilde oynamaya başladı. Avrupa'da bir 'Efes Basketbolu' kültürü oluşturduk ve bazı takımların bizim sistemimize benzer sistemler oluşturduğunu gördük" diye konuştu.

"FİNALDE RAKİP KİM OLURSA OLSUN"

CSKA Moskova'yı elemeleri halinde finalde Barcelona ya da Olimpia Milano ile kupa için mücadele vereceklerinin hatırlatılması üzerine ise Ergin Ataman, "Euroleague Final-Four'da yer alan bütün takımların başantrenörleri benim arkadaşım. Messina ile geçmişe dayalı bir dostluğumuz var. Daha doğrusu benim, Avrupa'da kendime idol olarak aldığım antrenörlerden birisi. Daha ben antrenörlüğe yeni başladığımda o, Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı. O yüzden ona karşı farklı bir saygım var. Final için bir takım seçmem gerekirse ilk olarak Anadolu Efes derim de rakip kim olursa olsun" açıklamasında bulundu.

"BEN KENDİ TAKIMIMA VESELY'İ ALIRDIM"

Euroleague'de dağıtılan normal sezon ödülleri hakkında da fikirlerini paylaşan Ataman, "Yılın antrenörünü kim seçiyor bilmiyorum ama genel teamül şu ki, şampiyon olan takımın antrenörü seçiliyor. Son 10 yılda 8-9 defa Euroleague'i kazanan antrenör seçildi. 2019 yılında da yılın antrenörü ödülünü ona verdiler. Oyuncular kısmında ise, antrenörler, gazeteciler, yöneticiler ve taraftarlar bunu seçiyor. Antrenörlere gelen listede, en değerli oyuncu için seçtiğiniz oyunculara 1, 2 ya da 3'üncü sıraya yazıyorsunuz. Açıkçası Vesely benim ilk 3 oyuncum arasındaydı. İlk sırada sanırım Tavares'i tercih etmiştim. O yüzden Euroleague yönetiminin yaptığı bir şey değil bu. Vesely'i belki az maç oynadığı için seçmemiş olabilirler. Hem sezon ortasında hem de play-off'ta sakatlık geçirdi. Bizde de aynı şey Larkin için geçerli oldu. Larkin'in ortalaması az bir farkla Micic'in önündeydi ama Micic, en iyi beşe seçildi ama Vesely'de oraya girmeyi hak eden bir uzundu. Biz, kendi oyuncularımızı en iyi 5'e seçemiyoruz. O yüzden Pangos'un en iyi beşe seçilmesine ben de katılıyorum. Bu sene en iyi oynayan oyuncuydu. Tavares de 5 numarada dominant oynadı ama ben kendi takımıma Vesely'i isterim. Tavares'e göre daha tehlikeli bir oyuncu. Daha mobil bir oyuncu. 4 numarada Mirotic seçilmiş. Katılıyorum. 3 numara seçimi ise Lucic-Shields arasında gider gelir. 2 numarada da Micic'i kendi takımımda olduğundan dolayı seçemeyeceğim için oyum Nando De Colo'ya giderdi" dedi.

"AYDIN ÖRS'E ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİM"

Türk basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Aydın Örs ile görüştüğünü ve şampiyonluk sözü verdiğini vurgulayan Ergin Ataman, "İki gün önce Aydın Örs'ü ziyaret ettim. Kendisine bir şampiyonluk sözü verdim. Daha iyi durumda şu an. 1-1.5 ay daha evde tedavi süreci var. Maçları çok yakından takip ediyor, çok inanıyor bize. Şampiyonluk sözü vermek kolay değil ama şampiyon olmak için son ana kadar en kararlı şekilde mücadele edeceğimizin sözünü verdim. Çok büyük bir mücadeleye gidiyoruz. Turnuvanın ciddi favorilerden bir tanesiyiz. Rakiplerimizin de gücü ortada" ifadelerini kullandı.

"NİYETİMİZ, SON 3 SEZONDA BÜYÜK BAŞARILAR YAKALAYAN TAKIMI BOZMAMAK"

Önümüzdeki sezon takımın kadro yapılanması hakkında da düşüncelerini paylaşan deneyimli koç, "Bizim niyetimiz, son 3 sezonda büyük başarılar yakalayan takımı bozmamak ama serbest olacak bazı oyuncularımız var. NBA opsiyonu olan oyuncularımız var. Profesyonellikte bazı durumları engelleyemiyorsunuz. Bu oyuncularımızda bir kayıp yaşarsak bir değişim olacaktır. Açıkçası başarılı olan ve büyük bir istikrar sağlayan kadronun iskeletini hiçbir şekilde bozmayı düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.