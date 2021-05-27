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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:20

'de Final-Four heyecanı başlıyor! 'in rakibi

AA
Euroleague'de Final-Four heyecanı başlıyor! Anadolu Efes'in rakibi CSKA Moskova

'de Final-Four heyecanı yarın (28 Mayıs) oynanacak maçlarla başlayacak. Temsilcimiz ile , Barcelona ile finale çıkmak için mücadele edecek. Kazanan takımlar 30 Mayıs Pazar günü sezonun en büyüğü olmak için parkeye çıkacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, yarın Almanya'nın Köln kentinde başlayacak.

Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk maçında son finalistler karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, yarın TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise TSİ 22.00'de Barcelona ile AX Armani Exchange Milan kozlarını paylaşacak.

Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

28 Mayıs Cuma

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 Mayıs Pazar

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması

ANADOLU EFES İLE CSKA MOSKOVA ARASINDA 26. RANDEVU

Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.

BARCELONA İLE AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN 17. KEZ KARŞILAŞACAK

Dörtlü Final'in ikinci maçında karşılaşacak Barcelona ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa Ligi'nde 17. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılında itibaren oynanan 16 maçta Barcelona 10, AX Armani Exchange Milan ise 6 galibiyet elde etti.

Barcelona, bu sezon AX Armani Exchange Milan ile oynadığı 2 müsabakayı 87-71 ve 72-56'lık skorlarla kazandı.

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Euroleague'de Final-Four heyecanı başlıyor! Anadolu Efes'in rakibi CSKA Moskova
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