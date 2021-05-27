Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Furkan Korkmaz 13 sayı attı Philadelphia 2-0 yaptı!
Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:28

13 sayı attı Philadelphia 2-0 yaptı!

AA
Furkan Korkmaz 13 sayı attı Philadelphia 2-0 yaptı!

NBA'de play-off'larında , 'ın 13 sayıyla oynadığı müsabakada 'ı 120-95 yenerek ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı.

NBA'e 3 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede 76ers, sahasında Wizards'ı mağlup ederken, 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 13 sayı, 1 ribaunt ile takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Ayrıca 76ers'ta Joel Embiid ve Ben Simmons 22'şer sayı üretti. Wizards'ta Bradley Beal müsabakayı 33 sayı ile tamamladı.

JA MORANT 47 SAYIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ

Doğu Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz'ın Memphis Grizzlies'ı 141-129 yendiği karşılaşmada 47 sayıyla oynayan Ja Morant, NBA play-off turu tarihinde 45 sayı ve üzeri atan en genç ikinci oyuncu oldu. Morant, 21 yaş, 289 günle bu başarıya ulaşırken, 21 yaş, 124 günlükken attığı 45 sayıyla LeBron James ilk sırada yer alıyor.

Ja Morant'ın bu performansına rağmen Grizzlies sahadan mağlup ayrılırken, seride durum 1-1 oldu.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 120-95 (2-0)
New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-92 (1-1)
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 141-129 (1-1)

EN ÇOK OKUNANLAR

Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor/bitiyor, hafta sonu yasak var mı?
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Ali Koç kararını böyle açıkladı
SON DAKİKA | Beklenen İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
Son dakika | 6 ay ödemesiz 12 taksitle kredi fırsatı
AK Partili Mehmet Ali Cevheri ve MHP'li Mevlüt Karakaya'dan flaş açıklamalar: Hedef Türkiye, 40 ayağın 40'ı birden harekete geçti
Son dakika | Bakan Koca'dan çok önemli açıklama: 5 gün sonra başlıyor
Ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? 2021 Kanlı Ay tutulması nedir, nasıl olur?
SON DAKİKA | Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan dikkat çeken altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Furkan Korkmaz 13 sayı attı Philadelphia 2-0 yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA