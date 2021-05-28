Anadolu Efes, CSKA Moskova ile kapışıyor

Avrupa Ligi’nin son finalistlerini karşı karşıya getirecek maç saat 19.00’da başlayacak, kazanan finale yükselecek
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın Barcelona ile birlikte en büyük favorisi olarak gösterilen Anadolu Efes organizasyonun açılış maçında son şampiyon CSKA Moskova ile karşılaşacak. Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda CSKA Moskova- Anadolu Efes maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Günün ikinci kapışması 22.00'de ArmaniMilano ile Barcelona arasında olacak. Kazananlar pazar günü finalde karşılaşacak.
SON FİNALİSTLER SAHADA
GEÇEN sezon pandemi nedeniyle Avrupa Ligi'nin ertelenmesiyle belki de şampiyonluğu elinden alınan lacivert-beyazlıların en büyük silahı süper guard ikilisi Shane Larkin ve VasiljeMicic olacak. Bu maç ayrıca 2019'daki finalin de bir anlamda rövanşı niteliğini taşıyor. 2019'da CSKA Moskova, Anadolu Efes'i finalde91-83 yenerek mutlu sona ulaşırken, o kadroyaShengelia ve Lundberg gibi iki yıldız dahaekledi. Mike James'in ayrılmasından sonra da Daniel Hackett takıma büyük katkı yaptı.