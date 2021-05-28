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Giriş Tarihi: 28.5.2021

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Anadolu Efes, CSKA Moskova ile kapışıyor

Avrupa Ligi’nin son finalistlerini karşı karşıya getirecek maç saat 19.00’da başlayacak, kazanan finale yükselecek

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın Barcelona ile birlikte en büyük favorisi olarak gösterilen Anadolu Efes organizasyonun açılış maçında son şampiyon CSKA Moskova ile karşılaşacak. Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda CSKA Moskova- Anadolu Efes maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Günün ikinci kapışması 22.00'de Armani Milano ile Barcelona arasında olacak. Kazananlar pazar günü finalde karşılaşacak.

SON FİNALİSTLER SAHADA
GEÇEN sezon pandemi nedeniyle Avrupa Ligi'nin ertelenmesiyle belki de şampiyonluğu elinden alınan lacivert-beyazlıların en büyük silahı süper guard ikilisi Shane Larkin ve Vasilje Micic olacak. Bu maç ayrıca 2019'daki finalin de bir anlamda rövanşı niteliğini taşıyor. 2019'da CSKA Moskova, Anadolu Efes'i finalde 91-83 yenerek mutlu sona ulaşırken, o kadroya Shengelia ve Lundberg gibi iki yıldız daha ekledi. Mike James'in ayrılmasından sonra da Daniel Hackett takıma büyük katkı yaptı.

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Anadolu Efes, CSKA Moskova ile kapışıyor
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