Anadolu Efes, CSKA Moskova ile kapışıyor

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı bugün başlıyor. Kupanın Barcelona ile birlikte en büyük favorisi olarak gösterilen Anadolu Efes organizasyonun açılış maçında son şampiyon CSKA Moskova ile karşılaşacak. Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda CSKA Moskova- Anadolu Efes maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Günün ikinci kapışmasıKazananlar pazar günü finalde karşılaşacak.GEÇEN sezon pandemi nedeniyle Avrupa Ligi'nin ertelenmesiyle belki de şampiyonluğu elinden alınan lacivert-beyazlıların en büyük silahı süper guard ikilisiolacak. Bu maç ayrıca 2019'daki finalin de bir anlamda rövanşı niteliğini taşıyor.Mike James'in ayrılmasından sonra da Daniel Hackett takıma büyük katkı yaptı.