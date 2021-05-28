Ergin Ataman'dan final sözleri! "Bu kupayı kazanacağız..."

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk üç periyotta üstün bir oyun sergilediklerini aktaran Ataman, "Topu çok iyi çevirdik, müthiş bir savunma yaptık. Son periyotta CSKA Moskova tamamen farklı bir basketbol tarzına büründü. Özellikle Clyburn'ü bir türlü durduramadık, arayış içine girdik, biz de kısaldık. Hücumda onlar yaklaştıkça biraz panik başladı, top kayıpları yapmaya başladık. Madrid'de kaybettiğimiz maçın tekrarı gibi olmaya başladı. Son iki savunmayı iyi yaptık ve maçı kazandık. Çok daha rahat kazanabilirdik, büyük bir heyecan yaşadık, eminim ki Türkiye'de yaşayanlara da büyük bir heyecan yaşattık maçın son anlarında, herkesten özür diliyoruz yaşattığımız bu heyecan için. Şimdi önümüze bakacağız, finale bakacağız. Biliyorsunuz kaybetmiştik, CSKA Moskova'dan 2019'un rövanşını aldık." değerlendirmesinde bulundu.