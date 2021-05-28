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Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:50

Son NBA şampiyonu Lakers, Suns'a karşı 2-1 öne geçti

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Son NBA şampiyonu Lakers, Suns'a karşı 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında heyecan devam ediyor. 'ı 109-95 yenen , Batı Konferansı ilk tur serisinde 1-0 geriye düştüğü seride durumu 2-1'e getirerek öne geçti. Davis 34 ve Lebron da 21 sayı ile oynadı.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Uzun süreli sakatlıklar nedeniyle normal sezonu 7. sırada bitiren Lakers, eşitlikle girilen serinin 3. maçında Suns'ı ağırladı.

Batı'da 2. sırayı alan ve 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, mücadeleyi kaybederek ilk karşılaşmasını kazandığı seride 2-1 geriye düştü.

Son şampiyon Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 34 sayı ve 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 9 asist, 6 ribaunt üreten LeBron James ve 20 sayı kaydeden Dennis Schroder galibiyette önemli rol oynadı.

Suns'ta Deandre Ayton 22 sayı, 11 ribaunt, bitime 35 saniye kala yaptığı faulle oyundan atılan Devin Booker ise 19 sayı, 6 asist üretti.

- Sonuçlar

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 84-113 (0-3)

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 109-95 (2-1)

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-120 (1-2)

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Son NBA şampiyonu Lakers, Suns'a karşı 2-1 öne geçti
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