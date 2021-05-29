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Giriş Tarihi: 29.5.2021

Kupa geliyor kupa

Kupa geliyor kupa

, ’yı devirdi ve finale adını yazdırdı. Dörtlü Finali’nin açılış maçına üçlük yağmuru ile başlayan lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısında farkı 21’e kadar çıkardı. Ancak pes etmeyen CSKA farkı 1’e çekmeyi başardı. Finali korku filmine dönen mücadelenin sonunda zafer lacivert-beyazlıların oldu

Köln'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek, 2019'dan sonra üst üste ikinci kez finale yükseldi. Maça 5/5 üçlük isabeti (3/3 Beaubois) ile başlayan ekibimiz, boyalı alanı Sertaç ve Singleton ile kontrol ederken hücumda da Micic'in organizasyonunda ilk periyodun sonunda 10 sayılık farkı yakaladı: 25-15.
İkinci periyotta Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova'ya Sertaç ve Larkin ile cevap veren Anadolu Efes, farkı 16 sayıya (49-33) çıkardı ve soyunma odasına da 49-37 önde girdi. İkinci yarı farkı 21'e (69-48) kadar yükselten lacivert-beyazlılar karşısında, Lundberg ve Clyburn ile farkı 1 sayıya (87-86) kadar indiren Rus ekibi kritik şutları kaçırınca kazanan 89-86 ile Anadolu Efes oldu.

MİCİC YARI FİNALE DE DAMGASINI VURDU
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçilen Vasilije Micic, yarı finalde CSKA Moskova karşısında da müthiş bir oyun sergiledi. Bitime 3 dakika kala 5'inci faulünü alana kadar 25 sayı, 6 asist ve 3 ribauntluk bir performans gösteren Micic, karşılaşmanın da 'En Değerli Oyuncusu' unvanını aldı. Yıldız basketbolcu duygularını, "Kazandığımız için çok mutluyum ancak maçın sonlarında yorulduğum için saçma sapan hatalar yaptım. CSKA Moskova da çok iyi bir oyun sergiledi. Onları da tebrik ederim" diye anlattı.

TAKIM OYUNU İLE KAZANMAYI BAŞARDIK
Anadolu Efes adına maçın en önemli isimlerinden biri Sertaç Şanlı idi. Tecrübeli pivot 19 sayı, 8 ribaunt ve 3 blokla boyalı alanın tek hakimiydi. 2019'daki finalde sadece 12 saniye oyunda kalan Sertaç Şanlı dün 26 dakika sahada yer aldığı maçın ardından da şunları söyledi: "Koç bana güvendi, takım arkadaşlarım güvendi ve ben de onlarla parkede kalabilmek için elimden geleni yaptım. Bu aslında bir takım oyunu, sadece ben veya Micic veya Larkin değil... Bu maçta da oyunun büyük bölümünde iyi oynadık ve kazandık."

'İNANIN ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAĞIZ'
Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "İlk üç çeyrek kusursuz oynadık ama son çeyrekte yine durduk ve inanılmaz hatalar yaptık. Daha kolay kazanmayı hak etmiştik, maç bu hale gelmemeliydi. Umarım finalde aynı hataları yapmayız. Finali kazanmak için çok çaba sarf edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bize inanın, biz kupayı kazanacağız."

FİNALDE RAKİP BARCELONA
THY Avrupa Ligi'ndeki diğer yarı final maçında Barcelona, kıran kırana mücadele sonrası Olimpia Milano'yu 84-82 mağlup etti ve Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final karşılaşması yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

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