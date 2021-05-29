Kupa geliyor kupa

Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı devirdi ve finale adını yazdırdı. THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nin açılış maçına üçlük yağmuru ile başlayan lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısında farkı 21’e kadar çıkardı. Ancak pes etmeyen CSKA farkı 1’e çekmeyi başardı. Finali korku filmine dönen mücadelenin sonunda zafer lacivert-beyazlıların oldu
Köln'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, CSKAMoskova'yı 89-86yenerek, 2019'dansonra üst üste ikincikez finale yükseldi. Maça 5/5 üçlük isabeti (3/3 Beaubois) ile başlayan ekibimiz, boyalı alanı Sertaç ve Singleton ile kontrol ederken hücumda da Micic'in organizasyonunda ilk periyodun sonunda 10 sayılık farkı yakaladı: 25-15. İkinci periyotta Clyburnile etkili olan CSKA Moskova'yaSertaç ve Larkinile cevap veren AnadoluEfes, farkı 16 sayıya (49-33)çıkardı ve soyunma odasınada 49-37 önde girdi.İkinci yarı farkı 21'e (69-48)kadar yükselten lacivert-beyazlılarkarşısında, Lundbergve Clyburn ile farkı 1sayıya (87-86) kadar indirenRus ekibi kritik şutlarıkaçırınca kazanan 89-86 ileAnadolu Efes oldu.
MİCİC YARI FİNALE DEDAMGASINI VURDU THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçilen VasilijeMicic, yarı finalde CSKA Moskova karşısında da müthişbir oyun sergiledi. Bitime 3 dakika kala 5'incifaulünü alana kadar 25 sayı, 6 asist ve 3 ribauntlukbir performans gösteren Micic, karşılaşmanında 'En Değerli Oyuncusu' unvanınıaldı. Yıldız basketbolcu duygularını,"Kazandığımız için çok mutluyumancak maçın sonlarında yorulduğumiçin saçma sapan hatalar yaptım.CSKA Moskova da çok iyi bir oyun sergiledi.Onları da tebrik ederim" diye anlattı.
TAKIM OYUNU İLE KAZANMAYI BAŞARDIK
Anadolu Efes adına maçın en önemli isimlerinden biri Sertaç Şanlı idi. Tecrübeli pivot 19 sayı, 8 ribaunt ve 3 blokla boyalı alanın tek hakimiydi. 2019'daki finalde sadece 12 saniye oyunda kalan Sertaç Şanlı dün 26 dakika sahada yer aldığı maçın ardından da şunları söyledi: "Koç banagüvendi, takım arkadaşlarımgüvendi ve ben de onlarla parkedekalabilmek için elimdengeleni yaptım. Bu aslındabir takım oyunu, sadeceben veya Micic veyaLarkin değil... Bu maçtada oyunun büyükbölümünde iyi oynadıkve kazandık."
'İNANIN ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAĞIZ'
Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "İlk üç çeyrek kusursuz oynadık ama son çeyrekte yine durduk ve inanılmaz hatalar yaptık. Daha kolay kazanmayı hak etmiştik, maç bu hale gelmemeliydi. Umarım finalde aynı hataları yapmayız. Finali kazanmak için çok çaba sarf edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bize inanın, biz kupayı kazanacağız."
FİNALDE RAKİP BARCELONA
THY Avrupa Ligi'ndeki diğer yarı final maçında Barcelona, kıran kırana mücadele sonrası Olimpia Milano'yu 84-82 mağlup etti ve Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final karşılaşması yarın TSİ 21.30'da başlayacak.