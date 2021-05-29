Kupa geliyor kupa

Köln'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeMaça 5/5 üçlük isabeti (3/3 Beaubois) ile başlayan ekibimiz, boyalı alanı Sertaç ve Singleton ile kontrol ederken hücumda da Micic'in organizasyonunda ilk periyodun sonunda 10 sayılık farkı yakaladı: 25-15.İkinci yarı farkı 21'e (69-48)kadar yükselten lacivert-beyazlılarkarşısında, Lundbergve Clyburn ile farkı 1sayıya (87-86) kadar indirenRus ekibi kritik şutlarıkaçırınca kazanan 89-86 ileAnadolu Efes oldu.Bitime 3 dakika kala 5'incifaulünü alana kadar 25 sayı, 6 asist ve 3 ribauntlukbir performans gösteren Micic, karşılaşmanında 'En Değerli Oyuncusu' unvanınıaldı. Yıldız basketbolcu duygularını,diye anlattı.Anadolu Efes adına maçın en önemli isimlerinden biri Sertaç Şanlı idi. Tecrübeli pivot 19 sayı, 8 ribaunt ve 3 blokla boyalı alanın tek hakimiydi. 2019'daki finalde sadece 12 saniye oyunda kalan Sertaç Şanlı dün 26 dakika sahada yer aldığı maçın ardından da şunları söyledi:Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "İlk üç çeyrek kusursuz oynadık ama son çeyrekte yine durduk ve inanılmaz hatalar yaptık. Daha kolay kazanmayı hak etmiştik, maç bu hale gelmemeliydi. Umarım finalde aynı hataları yapmayız. Finali kazanmak için çok çaba sarf edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bize inanın, biz kupayı kazanacağız."THY Avrupa Ligi'ndeki diğer yarı final maçında Barcelona, kıran kırana mücadele sonrası Olimpia Milano'yu 84-82 mağlup etti ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.