Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Barcelona Anadolu Efes maçı canlı izle! THY EuroLeague final four finali Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 30.5.2021 19:53 Son Güncelleme: 30.5.2021 19:54

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Barcelona Anadolu Efes maçı canlı izle! THY EuroLeague final four finali Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı izle

ekip ile temsilcimiz arasında oynanacak. Başarılı bir sezon geçiren her iki ekip final four finalinde kazanan olmak için parkede ter dökecek. Heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek isteyen basketbol severler ise ile ilgili bilgiler edinmek isteyerek “” şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. BeIN Sports Haber ile “Barcelona Anadolu Efes maçı canlı izleme linki” ve maça ilişkin tüm detaylar.

THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesi, temsilcimiz Anadolu Efes ile İspanya temsilcisi Barcelona arasında oynanacak. Ergin Ataman'ın öğrencileri, Barça'ya sahayı dar edip final maçının kazananı olmak için parkeye çıkacak. Keyifli geçecek mücadeleyi izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen basketbolseverler "Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı" ile ilgili bilgileri "Barcelona Anadolu Efes maçı canlı izle" şeklinde yaptıkları araştırmalarla öğrenmeye çalışıyor.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

Turkish Airlines EuroLeague final foru finali Barcelona Anadolu Efes karşılaşması canlı yayın izleme linki ve maçın tüm detayları şu şekilde;



Turkish Airlines EuroLeague final four Barcelona - Anaolu Efes maçı 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 21:30'da başlayacak. Lanxess Arena'da, Köln Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.


ANADOLU EFES EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR

Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen THY Euroleague Final Four final maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.

Dün oynanan yarı final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, final maçında yarn TSİ 21.30'da Barcelona ile karşılaşacak. Avrupa arenasındaki 727. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 726 karşılaşmada 414 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 479. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 478 karşılaşmada 257 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu maçlarda 15 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta ise Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, THY Euroleague'de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada Efes 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.



ANADOLU EFES'İN İKİNCİ FİNALİ

Anadolu Efes, yarın oynanacak mücadele ile tarihinde ikinci kez Euroleague'de final heyecanı yaşayacak. İstanbul ekibi daha önce, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Final Four'da oynadığı 2000 ve 2001'de üçüncü, 2019'da ise ikincilik elde etti.

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Barcelona Anadolu Efes maçı canlı izle! THY EuroLeague final four finali Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı izle
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