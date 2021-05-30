Ergin Ataman'ın geceye damga vuran sözleri! "Önce Türkçe konuşacağım..."

İşte Ergin Ataman'ın geceye damga vuran o sözleri...

"Önce Türkçe konuşacağım. Bütün Türkiye bizi izliyor biliyorum. Kazanacağız dedik. Aldık bu kupayı. Tüm Türk halkına armağan olsun. Şehitlerimize armağan olsun"

"Bu maçı Micic'le birliket Larkin maçı kazandı. Ouncularımla gurur duyuyorum. Üst üste iki şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz"

"Biraz enerjimizi saklamamız gerikyordu. Yakın maç olacağını biliyorduk. Yakın maç olacağını biliyorduk. 3 yıl çok uzun yılı bir arada geçirdik"