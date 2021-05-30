Ergin Ataman'ın geceye damga vuran sözleri! "Önce Türkçe konuşacağım..."

Almanya'nın Köln şehrinde İspanyol ekibi Barcelona'yı devirerek Avrupa'nın bir numarası olan Anadolu Efes, tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunu elde etti.
Temsilcimizin deneyimli baş antrenörü Ergin Ataman, EuroLeague şampiyonu olan ilk Türk koç olarak tarihe geçti. Şampiyonluğun ardından uluslararası röportaj için mikrofon başına gelen Ergin Ataman, önce İngilizce konuşmayı reddererek, Türkçe konuştu.
İşte Ergin Ataman'ın geceye damga vuran o sözleri...
"Önce Türkçe konuşacağım. Bütün Türkiye bizi izliyor biliyorum. Kazanacağız dedik. Aldık bu kupayı. Tüm Türk halkına armağan olsun. Şehitlerimize armağan olsun"
"Bu maçı Micic'le birliket Larkin maçı kazandı. Ouncularımla gurur duyuyorum. Üst üste iki şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz"
"Biraz enerjimizi saklamamız gerikyordu. Yakın maç olacağını biliyorduk. Yakın maç olacağını biliyorduk. 3 yıl çok uzun yılı bir arada geçirdik"
KARİYERİNİN 4. AVRUPA KUPASI
THY Euroleague'i kazanan Anadolu Efes'ta Başantrenör Ergin Ataman bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Ataman, EuroCup, Saporta Kupası ve FIBA EuroChallenge'dan sonra kariyerindeki 4. Avrupa kupasını kazandı.
THY Euroleague finalinde Barcelona'yı geçerek şampiyon olan Anadolu Efes ilk kez bu kupayı alırken, Başantrenör Ergin Ataman için de kupanın ayrı bir önemi oldu. Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Deneyimli başantrenör ayrıca Avrupa'daki 4. kupasını kazanmış oldu.
Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla elde etti. Ataman, Siena ile 2001-2002 sezonunda FIBA Saporta Kupası finalinde İspanyol Pamesa Valencia'yı 81-71 yenerek şampiyonluk yaşadı.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I AVRUPA'DA ŞAMPİYON YAPTI
Başarılı başantrenör, Beşiktaş'ın başında 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge finalinde Fransız ekibi Elan Chalon'u 91-86 yenerek kupaya uzandı. Ergin Ataman, 2016 yılında da Galatasaray ile Eurocup finalinde 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg temsilcisini İstanbul'da 78-67'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.