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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Gün kupa günü

Gün kupa günü

Lacivert-beyazlı ekibimiz, 2019’da kıyısından döndüğü Avrupa şampiyonluğu için bu kez ile kapışacak. Lanxess Arena’daki mücadele saat 21.30’da başlayacak

Zorlu karşılaşmayı Anadolu Efes kazanırsa, F.Bahçe'den sonra bu kupayı havaya kaldıran ikinci takımımız olacak. Ergin Ataman ise parkede yeni bir tarih yazmak istiyor

Avrupa basketbolunun en büyüğü bugün Almanya'nın Köln kentinde belli olacak ve Anadolu Efes şampiyonluk için Barcelona ile mücadele edecek. Lanxess Arena'da saat 21.30'da başlayacak maçı beIN SPORTS 3 yayınlayacak. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'te eksik bulunmuyor. Barcelona'da ise yarı finaldeki EA7 Armani Milano maçında sakatlanan Nick Calathes'in durumunun ciddi olmadığı ancak durumunun maç öncesi netleşeceği belirtildi. Anadolu Efes bugün kazanırsa müzesine de tam 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını koyacak. Lacivert-beyazlılar, 1996'da Aydın Örs yönetimindeki Radivoj Koraç Kupası'nı kazanmıştı. Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

YENİ UNVAN PEŞİNDE
Başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak. Avrupa'da 4. kupasını almayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti. Anadolu Efes'in, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

EN PAHALI İKİ OYUNCU SAHADA
BARCELONA-Anadolu Efes finali ayrıca Avrupa'nın en pahalı iki oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Barcelona'nın geçen sezon başında NBA'den transfer ettiği Hırvat forvet Nikola Mirotic 3.8 milyon dolarlık yıllık ücreti ile Avrupa'nın en çok kazanan basketbolcusu. Onu da yıllık 3.7 milyon dolarlık kazancı ile Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin izliyor.

'ATAMAN DAHA İYİ OYUNCU OLMAMI SAĞLADI'
FİNAL maçı için düşüncelerini paylaşan Shane Larkin, "2019'daki final, takımımız için çok önemli bir deneyimdi. Galip gelemedik ama bize bir deneyim kazandırdı. Bu tür maçları kazanmak için mental anlamda iyi bir durumda olmanız gerekiyor" dedi. Başantrenör Ergin Ataman'ın kendisine sahada tanıdığı özgürlük ile daha iyi bir oyuncu haline geldiğini belirten Larkin, "Finalde umarım her zamanki oyunuma geri döner ve şampiyon oluruz" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN ANADOLU EFES'İN EN BÜYÜK KUPAYI KAZANMASI
ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Benim Türk koç olarak Avrupa Ligi'ni kazanıp kazanmamam önemli değil. Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması" şeklinde konuştu. Ataman, "Buraya herkes kupayı kazanmaya geldi. Avrupa Ligi'nin başladığı ilk gün bizim üzerimizde bu baskı vardı. Geçtiğimiz yıl da bu seviyeye gelmeyi hak etmiştik ama şansımız olmadı. Çünkü her şey iptal edildi. Barcelona'ya karşı normal sezonda oynadığımız maçlarda da baskı vardı. Son bir müsabaka daha var ve oyuncular sonuca karar verecek. Hangi takım, hangi oyuncu en iyi performansını sergilerse o takım kupayı kazanacak" derken, yarı finalde bekleneni veremeyen Shane Larkin için ise, "O, Avrupa Ligi'nin son 3 sezondaki en iyi oyuncusu. CSKA Moskova maçında belki fazla sayı bulamadı ama eminim yarın (bugün) Avrupa Ligi'ni kazanan oyuncu olacak" ifadesini kullandı.


BİR GÖRÜŞ
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
Haydi Larkin
Anadolu Efes için bugün tarihi bir gün...Geçen sezon pandemiye takılan Avrupa Şampiyonluğu'na sadece 40 dakika kaldı... Rakip Barcelona.. Avrupa'nın en pahalı kadrosu, yıldızlar topluluğu ama lacivert-beyazlılar psikolojik olarak rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Calathes'in yarı finalde sakatlanması ve durumunun belli olmaması belki de kafa karıştırıcı ekibimiz için... Ancak bugün tek bir adam var ki şampiyonluk için iyi oynaması çok önemli...Shane Larkin... Üç yıl önce transfer edildiğinde Ergin Ataman onun için "Bize kupa kazandırmasını bekliyorum" demişti. Ve o gün geldi çattı... Larkin bugün göstereceği performansla Anadolu Efes'in kendisine yaptığı yatırımın karşılığını "kupa" ile vermeli...

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