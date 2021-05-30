Gün kupa günü

Lacivert-beyazlı ekibimiz, 2019’da kıyısından döndüğü Avrupa şampiyonluğu için bu kez Barcelona ile kapışacak. Lanxess Arena’daki mücadele saat 21.30’da başlayacak
Zorlu karşılaşmayı Anadolu Efes kazanırsa, F.Bahçe'den sonra bu kupayı havaya kaldıran ikinci takımımız olacak. Ergin Ataman ise parkede yeni bir tarih yazmak istiyor
Avrupa basketbolunun en büyüğü bugün Almanya'nın Köln kentinde belli olacak ve Anadolu Efes şampiyonluk için Barcelona ile mücadele edecek. Lanxess Arena'da saat 21.30'da başlayacak maçı beIN SPORTS 3 yayınlayacak. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'teeksik bulunmuyor. Barcelona'da ise yarı finaldeki EA7 ArmaniMilano maçında sakatlanan Nick Calathes'in durumunun ciddi olmadığıancak durumunun maç öncesi netleşeceği belirtildi. Anadolu Efes bugün kazanırsa müzesine de tam 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını koyacak. Lacivert-beyazlılar, 1996'da Aydın Örs yönetimindeki Radivoj Koraç Kupası'nı kazanmıştı. Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.
YENİ UNVAN PEŞİNDE
Başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak. Avrupa'da4. kupasını almayı hedefleyen Ataman,İtalya'nın Siena takımıyla 2002'de FIBA SaportaKupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallengeKupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB AvrupaKupası'nı elde etmişti. Anadolu Efes'in, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.
EN PAHALI İKİ OYUNCU SAHADA
BARCELONA-Anadolu Efes finali ayrıca Avrupa'nın en pahalı iki oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Barcelona'nın geçen sezon başında NBA'den transfer ettiği Hırvat forvet Nikola Mirotic 3.8 milyon dolarlık yıllık ücreti ile Avrupa'nın en çok kazanan basketbolcusu. Onu da yıllık 3.7 milyon dolarlık kazancı ile Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin izliyor.
'ATAMAN DAHA İYİOYUNCU OLMAMI SAĞLADI'
FİNAL maçı için düşüncelerini paylaşan Shane Larkin, "2019'daki final, takımımız için çokönemli bir deneyimdi. Galip gelemedik ama bizebir deneyim kazandırdı. Bu tür maçları kazanmakiçin mental anlamda iyi bir durumda olmanızgerekiyor" dedi. Başantrenör Ergin Ataman'ın kendisine sahada tanıdığı özgürlük ile daha iyi bir oyuncu haline geldiğini belirten Larkin, "Finaldeumarım her zamanki oyunuma geri döner veşampiyon oluruz" şeklinde konuştu.
ÖNEMLİ OLAN ANADOLU EFES'İNEN BÜYÜK KUPAYI KAZANMASI
ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Benim Türk koçolarak Avrupa Ligi'ni kazanıpkazanmamam önemli değil.Önemli olan Anadolu Efes'iniki yıldır süren basketbolu enbüyük kupayla taçlandırması" şeklinde konuştu. Ataman, "Buraya herkes kupayı kazanmaya geldi. Avrupa Ligi'nin başladığı ilk gün bizim üzerimizde bu baskı vardı. Geçtiğimiz yılda bu seviyeye gelmeyi hak etmiştikama şansımız olmadı. Çünkü her şey iptal edildi. Barcelona'ya karşı normal sezonda oynadığımız maçlarda da baskı vardı. Son bir müsabaka daha var ve oyuncular sonuca karar verecek. Hangi takım, hangi oyuncu en iyi performansını sergilerse o takım kupayı kazanacak" derken, yarı finalde bekleneni veremeyen Shane Larkin için ise, "O, AvrupaLigi'nin son 3 sezondaki en iyioyuncusu. CSKA Moskova maçındabelki fazla sayı bulamadı amaeminim yarın (bugün) Avrupa Ligi'nikazanan oyuncu olacak" ifadesini kullandı.
BİR GÖRÜŞ VOLKAN ÜSTÜYILDIZ Haydi Larkin
Anadolu Efes için bugün tarihi bir gün...Geçen sezon pandemiye takılan Avrupa Şampiyonluğu'na sadece 40 dakika kaldı... Rakip Barcelona.. Avrupa'nın en pahalı kadrosu, yıldızlar topluluğu ama lacivert-beyazlılar psikolojik olarak rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Calathes'in yarı finalde sakatlanması ve durumunun belli olmaması belki de kafa karıştırıcı ekibimiz için... Ancak bugün tek bir adam var ki şampiyonluk için iyi oynaması çok önemli...Shane Larkin... Üç yıl önce transfer edildiğinde Ergin Ataman onun için "Bize kupa kazandırmasınıbekliyorum" demişti. Ve o gün geldi çattı... Larkin bugün göstereceği performansla Anadolu Efes'in kendisine yaptığı yatırımın karşılığını "kupa" ile vermeli...