Gün kupa günü

Zorlu karşılaşmayıkazanırsa, F.Bahçe'den sonra bu kupayı havaya kaldıran ikinci takımımız olacak. Ergin Ataman ise parkede yeni bir tarih yazmak istiyorAvrupa basketbolunun en büyüğü bugün Almanya'nın Köln kentinde belli olacak ve Anadolu Efes şampiyonluk için Barcelona ile mücadele edecek. Lanxess Arena'da saat 21.30'da başlayacak maçı beIN SPORTS 3 yayınlayacak.Anadolu Efes bugün kazanırsa müzesine de tam 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını koyacak. Lacivert-beyazlılar, 1996'da Aydın Örs yönetimindeki Radivoj Koraç Kupası'nı kazanmıştı. Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.Başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak.Anadolu Efes'in, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.BARCELONA-Anadolu Efes finali ayrıca Avrupa'nın en pahalı iki oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Barcelona'nın geçen sezon başında NBA'den transfer ettiği Hırvat forvet Nikola Mirotic 3.8 milyon dolarlık yıllık ücreti ile Avrupa'nın en çok kazanan basketbolcusu. Onu da yıllık 3.7 milyon dolarlık kazancı ile Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin izliyor.FİNAL maçı için düşüncelerini paylaşan Shane Larkin,dedi. Başantrenör Ergin Ataman'ın kendisine sahada tanıdığı özgürlük ile daha iyi bir oyuncu haline geldiğini belirten Larkin,şeklinde konuştu.ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final öncesi düzenlenen basın toplantısında,şeklinde konuştu. Ataman, "Buraya herkes kupayı kazanmaya geldi. Avrupa Ligi'nin başladığı ilk gün bizim üzerimizde bu baskı vardı.Çünkü her şey iptal edildi. Barcelona'ya karşı normal sezonda oynadığımız maçlarda da baskı vardı. Son bir müsabaka daha var ve oyuncular sonuca karar verecek. Hangi takım, hangi oyuncu en iyi performansını sergilerse o takım kupayı kazanacak" derken, yarı finalde bekleneni veremeyen Shane Larkin için ise,ifadesini kullandı.BİR GÖRÜŞEfes için bugün tarihi bir gün...Geçen sezon pandemiye takılan Avrupa Şampiyonluğu'na sadece 40 dakika kaldı... Rakip Barcelona.. Avrupa'nın en pahalı kadrosu, yıldızlar topluluğu ama lacivert-beyazlılar psikolojik olarak rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Calathes'in yarı finalde sakatlanması ve durumunun belli olmaması belki de kafa karıştırıcı ekibimiz için... Ancak bugün tek bir adam var ki şampiyonluk için iyi oynaması çok önemli...Shane Larkin... Üç yıl önce transfer edildiğinde Ergin Ataman onun içindemişti. Ve o gün geldi çattı... Larkin bugün göstereceği performansla Anadolu Efes'in kendisine yaptığı yatırımın karşılığınıile vermeli...