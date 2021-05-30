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Giriş Tarihi: 30.5.2021 15:03 Son Güncelleme: 30.5.2021 15:03

finali Barcelona Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı

THY Euroleague finali Barcelona Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı

Haydi Anadolu Efes! final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Barcelona karşısında parkeye çıkacak. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele yaklaşırken Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Anadolu Efes, Barcelona'yı yenmesi halinde Fenerbahçe'nin ardından Euroleague Şampiyonu olan ikinci Türk takımı olacak. Anadolu Efes, yarı finalde CSKA Moskova'yı geçerken Barcelona da Milano'yu devirmişti. Peki, Barcelona Anadolu Efes final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta? İşte, Barcelona Anadolu Efes final maçı canlı yayın kanalı, saati ve diğer bilgiler

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi finalinde Barcelona ile kozlarını bu akşam paylaşacak. Temsilcimiz, İspanyol ekibini yendiği takdirde Fenerbahçe'nin ardından Euroleague kupasını kazanan ikinci Türk takımı olacak. THY Avrupa Ligi final maçı öncesinde yarı finalde Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederken Barcelona ise Olimpia Milano'yu 84-82 ile geçerek adını finale yazdırmıştı. Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynayacak.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Zorlu geçmesi beklenen THY Euroleague final maçı yaklaşırken Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta sorularına yanıt aranmaya başlandı. Barcelona Anadolu Efes final maçı bu akşam 21.30'da başlayacak.

İşte, Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda ve şifreli mi konusuyla ilgili gelişmeler

HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

ATAMAN, KOLEKSİYONUNU TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAK

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak.

Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona ile Anadolu Efes arasındaki THY Avrupa Ligi final maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS HD 3 kanalından canlı yayınlanacak ve şifreli olacak. Mücadelenin canlı takibi sabah.com.tr'de olacak.

AVRUPA'DA 10. KUPA İÇİN PARKEDE

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

BARCELONA DAHA ÖNCE İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Barcelona, Avrupa Ligi'nde daha önce iki kez kupayı müzesine götürdü.

İspanyol ekibi, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona, yarın oynanacak finali kazanarak Avrupa Ligi'nde üçüncü kupasını elde etmeye çalışacak.

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THY Euroleague finali Barcelona Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı
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