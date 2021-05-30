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Giriş Tarihi: 30.5.2021 11:06

play-off'larında tur atlayan ilk takım oldu!

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NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Milwaukee Bucks oldu!

'de play-off heyecanı devam ediyor. NBA play-off'larında 'i 120-103 yenen , Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-0 kazandı. Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla "triple double"a imza atan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez, 20 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Khris Middleton ve 22 sayı atan Bryn Forbes taşıdı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Geçen yıl lider bitirdiği normal sezon sonrası konferans yarı finalinde Heat'e 4-1 yenilerek play-off'lara veda eden Bucks, intikamını aldı.

Rakip sahada Heat'i serinin 4. karşılaşmasında da mağlup eden Bucks, bu sezon konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu.

ANTETOKOUNMPO İLK PLAY-OFF TRİPLE DOUBLE'INI YAPTI

Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla "triple double"a imza atan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez, 20 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Khris Middleton ve 22 sayı atan Bryn Forbes taşıdı.

Geçen yılın NBA finalisti Heat'te ise Bam Adebayo 20 sayı, 14 ribaunt, Jimmy Butler 12 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve Kendrick Nunn 18 sayıyla oynadı.

76ERS SERİYİ 3-0'A GETİRDİ

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer ilk tur eşleşmesinde Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı deplasmanda 132-103 yenerek seride 3-0 öne geçti.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid, 36 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Tobias Harris 20 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz da 3 sayı kaydetti.

Wizards'ta Russell Westbrook'un 26 sayı, 12 ribaunt, 10 asist ve Bradley Beal'ın 25 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 103-120 (0-4)

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 103-132 (0-3)

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-95 (2-2)

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 111-121 (1-2)

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NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Milwaukee Bucks oldu!
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