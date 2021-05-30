Ergin Ataman tarih yazmak istiyor! Anadolu Efes, Euroleague şampiyonluğu için Barcelona karşısında...

Euroleague'de yarı final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, final maçında 21.30'da başlayacak maçta Barcelona ile karşılaşıyor.
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Final-Four organizasyonunda şampiyonluk için parkeye çıkan Anadolu Efes'in mücadelesi, 21.30'da beIN SPORTS Haber kanalından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
ERGİN ATAMAN TARİH YAZMANIN PEŞİNDE...
Tarihinde ikinci kez Euroleague finali oynayan Anadolu Efes'te, koç Ergin Ataman şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmek istiyor. Ergin Ataman, Euroleague şampiyonu olduğu takdirde, bu başarıyı yakalayan ilk Türk koç olacak.
Avrupa arenasındaki 727. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 726 karşılaşmada 414 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 479. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 478 karşılaşmada 257 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.
Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu maçlarda 15 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta ise Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, THY Euroleague'de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada Efes 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.
ANADOLU EFES'İN İKİNCİ FİNALİ
Anadolu Efes, tarihinde ikinci kez Euroleague'de final heyecanı yaşıyor. İstanbul ekibi daha önce, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Final Four'da oynadığı 2000 ve 2001'de üçüncü, 2019'da ise ikincilik elde etti.