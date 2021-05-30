Ergin Ataman tarih yazmak istiyor! Anadolu Efes, Euroleague şampiyonluğu için Barcelona karşısında...

Avrupa arenasındaki 727. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 726 karşılaşmada 414 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 479. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 478 karşılaşmada 257 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.