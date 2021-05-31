Anadolu Efes Euroleauge şampiyonu! Efesli oyuncu doğduğu kentte kupa kaldırdı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Anadolu Efes'i kutlarken, tüm Türkiye'den temsilcimize destek mesajları yağdı.





VOLKAN ÜSTÜYILDIZ:

KUPA ÇOK YAKIŞTI

İlk yarıda Micic ve Larkin sadece 1 saha içi isabeti bulmuştu... Rakip, uzun 5'le Anadolu Efes'in üç sayı tehdidini sekteye uğratmış ve 2. periyodun da başında 25-15 öndeydi...Ve Efes bu gidişata Pleiss-Moermann ikilisi ile 'Dur' dedi. Alman pivot dış şutları, Moerman da enerjisi ve ribauntları ile dengeleri değiştirdi. Larkin de 'Şut atamıyorsam faul yaptırırım' diyerek kamikazeler gibi Barcelona savunmasına saldırınca (9/9 serbest atış) skor üstünlüğü de temsilcimize geçti ve Anadolu Efes ilk yarıyı 39-36 önde bitirdi. Aslında maçın başında da Efes savunmada iyiydi ama hücum ribauntlarından verilen sayılar ve Davies faktörü Barça'ya bir konfor alanı yaratmıştı.

Ancak Pleiss-Moerman hamlesine cevap veremeyen Jasikevicius rotasyonu abartınca avantajı da çabuk kaybetti. Ayrıca Larkin-Micic korkusu o kadar sarmış ki Jasikevicius'u tüm planını bu ikiliyi durdurmak üzerine yapmış ama maçı kazanacak hücumu hiç düşünmemiş. Barcelona hücumları ikinci yarı iyice tombalaya dönerken, Larkin ile Micic'in de potayı görmesiyle Anadolu Efes şampiyonluğa giden yolun kapısını açtı ve skor kafa kafaya gelse de hak ettiği kupayı kaldırdı. Üç yıllık yatırımın karşılığını nihayet alan lacivert-beyazlılar, 2016-2017'deki Fenerbahçe'den sonra en dominant takım olarak bunu başardılar.