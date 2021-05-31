Anadolu Efes Euroleauge şampiyonu! Efesli oyuncu doğduğu kentte kupa kaldırdı...

2017'de Fenerbahçe Beko'nun zaferinden sonra Anadolu Efes bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı unvanını aldı. Köln'deki finalde Barcelona'yı nefes kesen bir maçtan sonra 86-81 yenen lacivert-beyazlılar, 1996'daki Koraç Kupası zaferinden 25 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.
Savunma sertliği ile maçın başında üstünlüğü ele alan Barcelona'ya Sertaç'ın 8 sayısı ile cevap veren Efes, ribauntlarda etkisiz kalınca ikinci şans toplarından bulduğu sayılarla Barcelona ilk periyodu 22-15 önde tamamladı.
BAŞA BAŞ GİDEN MÜCADELEDE KAZANAN ANADOLU EFES OLDU!
İkinci bölüme de hızlı giren Barcelona, 11'inci dakikada 25-15'i buldu. Kenardan gelen Moerman ve Pleiss ile boyalı alanda dengeyi sağlayan Anadolu Efes, Larkin'in de serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla devreyi 39-36 galip bitirdi.
Micic ve Larkin'in ikinci yarıya etkili girmesi ile 24. dakikada 52-41'lik üstünlüğü bulan temsilcimize boyalı alandan bulduğu sayılarla cevap veren Barcelona 35'inci dakikada 69-69'da skoru eşitledi. Final bölümünde Larkin ve Micic ile sayılar bulan Efes, Singleton'ın da katkıları ile maçtan 86-81 galip ayrıldı.
Barcelona-Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman'dan açıklamalar!
ATAMAN TARİH GEÇTİ
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak, bunu başaran ilk Türk antrenör olurken kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamladı. Avrupa'da 4. kupasını kazanan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve G.Saray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.
"TÜRK HALKINA VE TÜRK ŞEHİTLERİNE ARMAĞAN OLSUN"
Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını da aldı. Tecrübeli teknik adam maçın andından da uluslararası yayına 'Önce Türkçe konuşacağım' diyerek girdi. Ataman, "Sözümüzde durduk. Türk halkına, Türk şehitlerine armağan olsun. Kazanacağız dedik, aldık bu kupayı" dedi ve "Yapabileceğimizi biliyorduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz biz" ifadesini kullandı.
SPORA SAHİP ÇIKIYORUZ
Ataman basın toplantısında ise "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı ve tebrik etti. Ülke olarak gençliği ve sporu seviyoruz, buna sahip çıkıyoruz. Bazı ülkelerde bize sorun çıkarıyorlar" diye konuştu.
TİBOR PLEİSS DOĞDUĞU KENTTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Efes'in pivotu Alman oyuncu Tibor Pleiss, doğduğu kent olan Köln'de şampiyonluk yaşadı. Maçta sakatlık yaşayan ve bir süre oyuna dönemeyen Pleiss daha sonra bandajını çıkardı ve oyuna dahil oldu. Şampiyonluğun önemli parçalarından olan Alman oyuncu maçın ardından "Harika bir duygu. Doğduğum kentte şampiyon oldum." dedi.
MÜTHİŞ BİR HİKAYE YAZDIK
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin finalin ardından sevincini Micic ile paylaşırken, takım arkadaşının MVP ödülü almasını da alkışladı. Larkin sevincini de şu cümlelerle açıkladı: "Mükemmel hissediyorum. Çok uzun bir sezon oldu, her şeyi yaşadık ama sonunda kazanmayı başardık. Müthiş bir duygu. Her şey bu kupa içindi. Müthiş bir hikâye yazdık. Bize yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum herkes için. Taraftarımızla bu yıl beraber olamadık, bu onlar için. Şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz."
dedi.
Bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamayan Beaubois kupayı elinden bırakmadı. Efes'in iki tecrübeli ismi Moerman ve Simon maçın ardından büyük sevinç yaşadılar.
HİÇ UNUTMAYACAĞIM
Micic maçın ardından "Akıllıca bir şeyler söylemek şu an çok zor. Shane bizi ayakta tuttu. Hayatta karşımıza çok fazla çıkmayacak şeylerden birini yaşıyoruz. Herkes çok çalıştı. Bunu hak ettik. Çok mutluyum. MVP olmak tabii ki iyi hissettiriyor. Hayatım boyunca unutamayacağım şeyler yaşıyorum" şeklinde konuştu.
MİCİC YİNE MVP
Normal sezonun 'En Değerli Oyuncusu' olan Anadolu Efes'in yıldızı Vasilje Micic, Dörtlü Final'in de 'En Değerli Oyuncusu' seçildi. Micic bununla birlikte THY'den 1 milyon mil'lik uçuş ödülü de kazandı. Micic ödülünü alırken takım arkadaşları da 'MVP' diye tempo tuttu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Anadolu Efes'i kutlarken, tüm Türkiye'den temsilcimize destek mesajları yağdı.
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ:
KUPA ÇOK YAKIŞTI
İlk yarıda Micic ve Larkin sadece 1 saha içi isabeti bulmuştu... Rakip, uzun 5'le Anadolu Efes'in üç sayı tehdidini sekteye uğratmış ve 2. periyodun da başında 25-15 öndeydi...Ve Efes bu gidişata Pleiss-Moermann ikilisi ile 'Dur' dedi. Alman pivot dış şutları, Moerman da enerjisi ve ribauntları ile dengeleri değiştirdi. Larkin de 'Şut atamıyorsam faul yaptırırım' diyerek kamikazeler gibi Barcelona savunmasına saldırınca (9/9 serbest atış) skor üstünlüğü de temsilcimize geçti ve Anadolu Efes ilk yarıyı 39-36 önde bitirdi. Aslında maçın başında da Efes savunmada iyiydi ama hücum ribauntlarından verilen sayılar ve Davies faktörü Barça'ya bir konfor alanı yaratmıştı.
Ancak Pleiss-Moerman hamlesine cevap veremeyen Jasikevicius rotasyonu abartınca avantajı da çabuk kaybetti. Ayrıca Larkin-Micic korkusu o kadar sarmış ki Jasikevicius'u tüm planını bu ikiliyi durdurmak üzerine yapmış ama maçı kazanacak hücumu hiç düşünmemiş. Barcelona hücumları ikinci yarı iyice tombalaya dönerken, Larkin ile Micic'in de potayı görmesiyle Anadolu Efes şampiyonluğa giden yolun kapısını açtı ve skor kafa kafaya gelse de hak ettiği kupayı kaldırdı. Üç yıllık yatırımın karşılığını nihayet alan lacivert-beyazlılar, 2016-2017'deki Fenerbahçe'den sonra en dominant takım olarak bunu başardılar.