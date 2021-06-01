Almanya’nın ayıbına sahada cevap verdik

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi şampiyonluğu keyfini aileleri ile birlikte yaşamalarına izin vermeyen Alman hükümetini eleştirdi. Köln'deki tarihi Dörtlü Final'den sonra duygularını açıklayan Ataman, "Maç biter bitmez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı ve tebrik etti, teşekkür etti.Pandemiyle savaşıyoruz ama bazı ülkeler de bize karşı sorun çıkarıyor" dedi.Ataman şöyle devam etti: "Biz Türk'üz ve gücümüzü gösteriyoruz, inşallah göstermeye devam edeceğiz. Maç sonu Türkçe konuştum çünkü bizim için özel olan bir şey vardı; ailelerimiz vize alamadı.İki kızım ABD'de okuyorlar ve 2 doz aşı olmuşlardı ama Almanya vize vermedi. Dolayısıyla ülkeme hitap ederken Türkçe hitap ettim. Biz halkımızla beraberdik. Tribünde değillerdi ama ekranda yanımızda oldular. Bizlere vize vermeyen Almanya'ya da teessüf ediyorum, bu siyasi bir karar diye düşünüyorum."Ergin Ataman, Avrupa'da kulüpler düzeyindeki 4. farklı kupasını kazandıEuroLeague / Anadolu Efes - 2021EuroCup / Galatasaray - 2016EuroChallenge / Beşiktaş - 2012Saporta Kupası / Montepaschi Siena – 2002