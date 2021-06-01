Almanya’nın ayıbına sahada cevap verdik

Ataman, “ABD’de okuyan iki kızım ve oyuncularımın aileleri gelemedi. İspanyollar ile İtalyanlar buradaydı. Onlar niye yoktu? Biz buna en iyi cevabı sahada verdik. Almanya’ya teessüf ediyorum” diye konuştu
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi şampiyonluğu keyfini aileleri ile birlikte yaşamalarına izin vermeyen Alman hükümetini eleştirdi. Köln'deki tarihi Dörtlü Final'den sonra duygularını açıklayan Ataman, "Maç biter bitmez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı ve tebrik etti, teşekkür etti. Oyunculara da sevgilerini iletti. Biz ülkeolarak yabancı oyunculara hepmisafirperveriz. Pandemiyle savaşıyoruz ama bazı ülkeler de bize karşı sorun çıkarıyor" dedi.
TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ
Ataman şöyle devam etti: "Biz Türk'üz ve gücümüzü gösteriyoruz, inşallah göstermeye devam edeceğiz. Maç sonu Türkçe konuştum çünkü bizim için özel olan bir şey vardı; ailelerimiz vize alamadı. Biz herkesle dostuz amaonlar bize hoş geldiniz demedi. İtalyanlar, İspanyollarburada ama oyuncularımın aileleriyok. İki kızım ABD'de okuyorlar ve 2 doz aşı olmuşlardı ama Almanya vize vermedi. Dolayısıyla ülkeme hitap ederken Türkçe hitap ettim. Biz halkımızla beraberdik. Tribünde değillerdi ama ekranda yanımızda oldular. Bizlere vize vermeyen Almanya'ya da teessüf ediyorum, bu siyasi bir karar diye düşünüyorum."
BİR BAKIŞTA KUPALARI
Ergin Ataman, Avrupa'da kulüpler düzeyindeki 4. farklı kupasını kazandı
EuroLeague / Anadolu Efes - 2021
EuroCup / Galatasaray - 2016
EuroChallenge / Beşiktaş - 2012
Saporta Kupası / Montepaschi Siena – 2002