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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Avrupa’da Türk dersi

Avrupa’da Türk dersi

Barcelona’yı üstün bir oyunla parkeye gömen ’ın öğrencileri için İspanyol basını, “Hak edilmiş bir zafer. Türkler adeta ders verdi. Barcelona parkeden çıkamadı” yorumunu yaptı

Vasilje Micic ve Shane Larkin'in liderliğinde müthiş bir rallinin sonunda İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 devirerek ilk kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'in zaferinden Avrupa medyası övgüyle bahsetti. İspanyol basını, temsilcimizin şampiyonluğunu hak edilmiş bir zafer olarak değerlendirirken, Barcelona'yı ise ilk bölümde 10 sayı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadığı gerekçesiyle yerden yere vurdu. İşte öne çıkan yorumlar:
Barcelona'nın kurduğu rüya, Anadolu Efes tarafından cehenneme gönderildi.
Türkler basketbolda Avrupa'ya adeta ders verdi. Barcelona parkeye gömüldü.
Barcelona milyon Euro'luk yatırımın karşılığını alamadı. Ergin Ataman 4. zaferine ulaştı.
Barcelona'nın bilmemkaç bininc

TÜRKOĞLU: BU KUPAYI HAK ETTİLER
BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in zaferini inanılmaz olarak değerlendirdi. Türkoğlu, "Türk basketboluna inanılmaz katkı sağladılar ve sonunda da bu kupayı hak ettiler. Anadolu Efes 2 sezondur Ergin Ataman'ın liderliğinde inanılmaz güzel basketbol oynayıp, şimdi de Avrupa'nın en iyi kupasını ülkemize kazandırdı. Hepsini canı gönülden kutluyorum" dedi.

SHANE LARKİN: EN İYİSİ BİZİZ
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in, finalde Barcelona'yı mağlup ettiği maçın sonunda bir ilk olmuş ve Shane Larkin ile Vasilje Micic 'Maçın En Değerli Oyuncusu' ödülünü paylaşmıştı. Larkin, Micic ile çok iyi uyum yakaladıklarını belirterek, "3 yıl önce buraya geldiğimizde birbirimizi hiç tanımıyorduk, daha önce hiç konuşmamıştık. Birbirimize alışmamız zaman aldı. Ancak ilk sezonun ortasından itibaren uyum yakaladık. O dönemden beri çok iyi oynuyoruz. Son 2 yılda Avrupa Ligi'ndeki en iyi guard ikilisiyiz" dedi.

ELEŞTİRENLER ŞİMDİ NEREDELER?
28 yaşındaki milli basketbolcu, ayrıca Avrupa Ligi tarihinin de en dominant guard ikilisi olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kibirli bir adam değilim ama geçen sene MVP ödülünü kazanmam gerektiğini düşünüyorum. Sene başında insanlar bizi çok eleştiriyordu. Bizden şüphe duyuyordu. Burada olacağımıza inanmıyorlardı. O insanların şu anda ne düşündüğünü merak ediyorum. Takım olarak tüm zorluklarla mücadele ettik ve birbirimize inandık. Bir aile olduk ve birbirimiz için mücadele ettik."

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