Avrupa’da Türk dersi

Vasilje Micic veİspanyol basını, temsilcimizinşampiyonluğunuhak edilmiş bir zaferolarak değerlendirirken,Barcelona'yı ise ilk bölümde 10 sayı önegeçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadığıgerekçesiyle yerden yere vurdu.Barcelona'nın kurduğurüya, Anadolu Efes tarafından cehenneme gönderildi.Barcelona milyonEuro'luk yatırımın karşılığını alamadı. Ergin Ataman 4.zaferine ulaştı.Barcelona'nın bilmemkaç binincFederasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in zaferini inanılmaz olarak değerlendirdi. Türkoğlu, "Türk basketboluna inanılmaz katkı sağladılar ve sonunda da bu kupayı hak ettiler. Anadolu Efes 2 sezondur Ergin Ataman'ın liderliğinde inanılmaz güzel basketbol oynayıp, şimdi de Avrupa'nın en iyi kupasını ülkemize kazandırdı. Hepsini canı gönülden kutluyorum" dedi.THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in, finalde Barcelona'yı mağlup ettiği maçın sonunda bir ilk olmuş ve'Maçın En Değerli Oyuncusu' ödülünü paylaşmıştı. Larkin, Micic ile çok iyi uyum yakaladıklarını belirterek, "3 yıl önce buraya geldiğimizde birbirimizi hiç tanımıyorduk, daha önce hiç konuşmamıştık.O dönemden beri çok iyi oynuyoruz. Son 2 yılda Avrupa Ligi'ndeki en iyi guard ikilisiyiz" dedi.28 yaşındaki milli basketbolcu, ayrıca Avrupa Ligi tarihinin de en dominant guard ikilisi olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kibirli bir adam değilim ama geçen sene MVP ödülünü kazanmam gerektiğini düşünüyorum. Sene başında insanlar bizi çok eleştiriyordu. Bizden şüphe duyuyordu. Burada olacağımıza inanmıyorlardı.Takım olarak tüm zorluklarla mücadele ettik ve birbirimize inandık.