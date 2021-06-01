Avrupa’da Türk dersi

Barcelona’yı üstün bir oyunla parkeye gömen Ergin Ataman’ın öğrencileri için İspanyol basını, “Hak edilmiş bir zafer. Türkler adeta ders verdi. Barcelona parkeden çıkamadı” yorumunu yaptı
Vasilje Micic ve Shane Larkin'in liderliğindemüthiş bir rallinin sonundaİspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81devirerek ilk kez THY Avrupa Ligişampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'inzaferinden Avrupa medyası övgüylebahsetti. İspanyol basını, temsilcimizinşampiyonluğunuhak edilmiş bir zaferolarak değerlendirirken,Barcelona'yı ise ilk bölümde 10 sayı önegeçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadığıgerekçesiyle yerden yere vurdu. İşteöne çıkan yorumlar:
Barcelona'nın kurduğurüya, Anadolu Efes tarafından cehenneme gönderildi. Türkler basketbolda Avrupa'ya adeta dersverdi. Barcelona parkeye gömüldü.
Barcelona milyonEuro'luk yatırımın karşılığını alamadı. Ergin Ataman 4.zaferine ulaştı.
Barcelona'nın bilmemkaç bininc
TÜRKOĞLU: BU KUPAYI HAK ETTİLER BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in zaferini inanılmaz olarak değerlendirdi. Türkoğlu, "Türk basketboluna inanılmaz katkı sağladılar ve sonunda da bu kupayı hak ettiler. Anadolu Efes 2 sezondur Ergin Ataman'ın liderliğinde inanılmaz güzel basketbol oynayıp, şimdi de Avrupa'nın en iyi kupasını ülkemize kazandırdı. Hepsini canı gönülden kutluyorum" dedi.
SHANE LARKİN: EN İYİSİ BİZİZ
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in, finalde Barcelona'yı mağlup ettiği maçın sonunda bir ilk olmuş ve Shane Larkin ileVasilje Micic 'Maçın En Değerli Oyuncusu' ödülünü paylaşmıştı. Larkin, Micic ile çok iyi uyum yakaladıklarını belirterek, "3 yıl önce buraya geldiğimizde birbirimizi hiç tanımıyorduk, daha önce hiç konuşmamıştık. Birbirimize alışmamızzaman aldı. Ancak ilk sezonunortasından itibaren uyum yakaladık. O dönemden beri çok iyi oynuyoruz. Son 2 yılda Avrupa Ligi'ndeki en iyi guard ikilisiyiz" dedi.
ELEŞTİRENLER ŞİMDİ NEREDELER?
28 yaşındaki milli basketbolcu, ayrıca Avrupa Ligi tarihinin de en dominant guard ikilisi olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kibirli bir adam değilim ama geçen sene MVP ödülünü kazanmam gerektiğini düşünüyorum. Sene başında insanlar bizi çok eleştiriyordu. Bizden şüphe duyuyordu. Burada olacağımıza inanmıyorlardı. O insanlarınşu anda ne düşündüğünü merakediyorum. Takım olarak tüm zorluklarla mücadele ettik ve birbirimize inandık. Bir aile olduk vebirbirimiz için mücadeleettik."