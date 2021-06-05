Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşmemiz olmadı

Eröğüt ve Özen ile ilgili iddiaları yalanlayan Ali Koç, iki isimle de görüşmeleri olmadığını kaydetti. Başkan Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir Kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" diye konuştu.