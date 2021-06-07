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Giriş Tarihi: 7.6.2021 10:21 Son Güncelleme: 7.6.2021 10:25

, 'i üzdü! Clippers, 'i eledi...

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Kawhi Leonard, Luka Doncic'i üzdü! Clippers, Mavericks'i eledi...

NBA play-off'larında Dallas 'i 126-111 yenen Los Angeles Clippers, ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi. Seriyi 4-3 kazanan Clippers, Batı Konferansı yarı finalinde ile eşleşti.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı ilk tur serisi son maçında Clippers, Staples Center'da 'i ağırladı. Konuk takım mücadelenin ilk çeyreğini 38-35 önde kapatsa da Clippers devre arasına 70-62 üstün girdi. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü sürdüren Clippers, üçüncü periyodunu 100-85 önde bitirdiği karşılaşmadan 126-111 galip ayrıldı.

Seriyi 4-3 kazanan Clippers, Batı Konferansı yarı finalinde ile eşleşti. Los Angeles ekibinde , 28 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, Marcus Morris 23 sayı, Paul George 22 sayı, 10 asistle galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te 'in 46 sayı, 14 asist, 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith'in 18 sayı, 10 ribaunt ve Kristaps Porzingis'in 16 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

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Kawhi Leonard, Luka Doncic'i üzdü! Clippers, Mavericks'i eledi...
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